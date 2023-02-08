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Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека
Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека
При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T15:04
2023-02-08T16:05
землетрясение в турции и сирии
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
происшествия
новости
землетрясение
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."По последним данным, погибли 8 754 человека, ранены 49 133", — сказал он в среду.В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.Спасательная операция в ТурцииРоссийские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением. Они работают на наиболее сложных участках, сообщил советник главы МЧС России Данил Мартынов.Специалисты МЧС России работают во взаимодействии с местными властями и международными командами спасателей, которые прибыли в Кахраманмараш.Миллиарды на ликвидацию последствий ЧС в ТурцииПрезидент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года."В течение одного года мы построим квартиры для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше и девяти других провинциях", - заявил Эрдоган.По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьмиКак российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияНовые землетрясения в Турции: что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Последствия разрушительного землетрясения в Турции. г. Эльбистан. Видео предоставлено SputnikTurkey
Последствия разрушительного землетрясения в Турции. г. Эльбистан. Видео предоставлено SputnikTurkey
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землетрясение в турции и сирии, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, происшествия, новости, землетрясение, общество, видео
Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека

Эрдоган: при землетрясении в Турции погибли 8574 человека и 49 133 ранены

15:04 08.02.2023 (обновлено: 16:05 08.02.2023)
 
© Sputnik Turkey Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
© Sputnik Turkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"По последним данным, погибли 8 754 человека, ранены 49 133", — сказал он в среду.
В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.

Спасательная операция в Турции

Российские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением. Они работают на наиболее сложных участках, сообщил советник главы МЧС России Данил Мартынов.
"Полностью проведена разведка всего города. Мы обозначили основные локации, где наиболее серьезные повреждения, и сконцентрировались сейчас на этом", - сказал Мартынов.
Специалисты МЧС России работают во взаимодействии с местными властями и международными командами спасателей, которые прибыли в Кахраманмараш.

Миллиарды на ликвидацию последствий ЧС в Турции

Президент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года.
"В течение одного года мы построим квартиры для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше и девяти других провинциях", - заявил Эрдоган.
По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.
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