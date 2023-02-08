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Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека

Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека

При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T15:04

2023-02-08T15:04

2023-02-08T16:05

землетрясение в турции и сирии

турция

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, пострадали почти 50 тысяч. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."По последним данным, погибли 8 754 человека, ранены 49 133", — сказал он в среду.В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.Спасательная операция в ТурцииРоссийские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением. Они работают на наиболее сложных участках, сообщил советник главы МЧС России Данил Мартынов.Специалисты МЧС России работают во взаимодействии с местными властями и международными командами спасателей, которые прибыли в Кахраманмараш.Миллиарды на ликвидацию последствий ЧС в ТурцииПрезидент Турции Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения в течение года."В течение одного года мы построим квартиры для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше и девяти других провинциях", - заявил Эрдоган.По его словам, на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). В целом же на ликвидацию последствий катастрофы направили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов).Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введен режим чрезвычайного положения на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали около двух тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьмиКак российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияНовые землетрясения в Турции: что известно

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Последствия разрушительного землетрясения в Турции. г. Эльбистан. Видео предоставлено SputnikTurkey Последствия разрушительного землетрясения в Турции. г. Эльбистан. Видео предоставлено SputnikTurkey 2023-02-08T15:04 true PT0M26S

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