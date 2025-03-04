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Киев должен сесть за стол переговоров –Вэнс - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Киев должен сесть за стол переговоров –Вэнс
Киев должен сесть за стол переговоров –Вэнс - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Киев должен сесть за стол переговоров –Вэнс
Власти Украины должны сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T20:16
2025-03-04T20:16
джей ди вэнс
сша
украина
новости сво
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переговоры
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Власти Украины должны сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс, пишет РИА Новости.Вице-президент США призвал Киев не ограничиваться публичными заявлениями, а сделать реальные шаги для разрешения сложившейся ситуации."Публичные заявления не так важны, как то, что делают украинцы, чтобы осмысленно участвовать в том, как должно выглядеть мирное урегулирование. Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке пришли к нам и сказали: "Вот что нам нужно. Вот чего мы хотим. Вот как мы собираемся участвовать в процессе прекращения этого конфликта". Это самое главное, и это отсутствие частного участия — то, что нас больше всего беспокоит", — отметил он.При этом Вэнс подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление после перепалки с ТрампомБольшая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи КиевуТрамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским
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джей ди вэнс, сша, украина, новости сво, политика, внешняя политика, переговоры, дональд трамп, новости, в мире
Киев должен сесть за стол переговоров –Вэнс

Украина должна сделать реальные шаги к миру и сесть за стол переговоров – Вэнс

20:16 04.03.2025
 
© AP Photo Jose Luis MaganaВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Власти Украины должны сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс, пишет РИА Новости.
"Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом", - заявил Вэнс.
Вице-президент США призвал Киев не ограничиваться публичными заявлениями, а сделать реальные шаги для разрешения сложившейся ситуации.
"Публичные заявления не так важны, как то, что делают украинцы, чтобы осмысленно участвовать в том, как должно выглядеть мирное урегулирование. Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке пришли к нам и сказали: "Вот что нам нужно. Вот чего мы хотим. Вот как мы собираемся участвовать в процессе прекращения этого конфликта". Это самое главное, и это отсутствие частного участия — то, что нас больше всего беспокоит", — отметил он.
При этом Вэнс подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.
"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна… но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", - отметил он.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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