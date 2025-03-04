https://crimea.ria.ru/20250304/v-sbu-priznali-zaslugi-rossiyskogo-aktera-ivana-okhlobystina-1144655566.html

В СБУ "признали заслуги" российского актера Ивана Охлобыстина

В СБУ "признали заслуги" российского актера Ивана Охлобыстина - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В СБУ "признали заслуги" российского актера Ивана Охлобыстина

На Украине заочно объявили о подозрении по нескольким статьям уголовного кодекса актеру, режиссеру и сценаристу Ивану Охлобыстину. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T19:46

2025-03-04T19:46

2025-03-04T19:33

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На Украине заочно объявили о подозрении по нескольким статьям уголовного кодекса актеру, режиссеру и сценаристу Ивану Охлобыстину. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СБУ.По данным украинского следствия, в сентябре 2022 года Охлобыстин стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, приуроченного к воссоединению с Россией исторических территорий. Актер со сцены выступил в поддержку специальной военной операции и призвал к полному освобождению новых областей РФ.СБУ задокументировала и другие выступления артиста, где он публично высказывал свою позицию.Охлобыстина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании агрессии РФ и "глорификации" ее участников.Ранее о подозрении по таким же причинам было объявлено российскому певцу Григорию Лепсу (Лепсверидзе), который в июне 2023 года пообещал выплатить награду за каждый подбитый танк западного производства, предоставленный ВСУ.Актер Иван Охлобыстин в декабре 2023 года во время доставки гуманитарного груза на Донбасс попал под обстрел украинских националистов. Позднее врачи диагностировали у него трещину в ребре от пули, которая попала в бронежилет. Благодаря защитной амуниции актер остался жив. За заслуги перед ДНР он был награжден орденом Дружбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ завела дело на российского артиста ПевцоваБалицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской областиОхлобыстин может снова стать священником

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, иван охлобыстин, новости, в мире, общество