https://crimea.ria.ru/20250304/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-perepalki-s-trampom-1144655746.html

Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

Владимир Зеленский спустя четыре дня после визита в Вашингтон прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T19:12

2025-03-04T19:12

2025-03-04T19:12

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский спустя четыре дня после визита в Вашингтон прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Он написал в соцсети Х, что сожалеет о случившемся, но извинений не принес.Зеленский добавил, что готов работать под руководством президента США Дональда Трампа для достижения мира на Украине.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и ЗеленскогоБольшая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву

https://crimea.ria.ru/20250304/chto-ugrozhaet-ssha-posle-skandala-trampa-s-zelenskim-v-belom-dome--mnenie-1144619620.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, в мире, политика, внешняя политика, новости