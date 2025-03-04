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Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом
Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом
Владимир Зеленский спустя четыре дня после визита в Вашингтон прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T19:12
2025-03-04T19:12
владимир зеленский
украина
сша
дональд трамп
в мире
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский спустя четыре дня после визита в Вашингтон прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Он написал в соцсети Х, что сожалеет о случившемся, но извинений не принес.Зеленский добавил, что готов работать под руководством президента США Дональда Трампа для достижения мира на Украине.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и ЗеленскогоБольшая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву
https://crimea.ria.ru/20250304/chto-ugrozhaet-ssha-posle-skandala-trampa-s-zelenskim-v-belom-dome--mnenie-1144619620.html
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, в мире, политика, внешняя политика, новости
Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

Зеленский прокомментировал скандальный разговор с Трампом в Белом доме

19:12 04.03.2025
 
© РИА НовостиВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский спустя четыре дня после визита в Вашингтон прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Он написал в соцсети Х, что сожалеет о случившемся, но извинений не принес.

"Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна была. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить", - отметил он.

Зеленский добавил, что готов работать под руководством президента США Дональда Трампа для достижения мира на Украине.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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Владимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд ТрампВ миреПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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