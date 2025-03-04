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Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области

Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области

В Брянской области обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T19:33

2025-03-04T19:33

2025-03-04T19:41

брянская область

обстрелы брянской области

ракеты atacms

поставки западного оружия украине

безопасность

пво

происшествия

александр богомаз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Брянской области обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, часть ракеты нашли в лесном массиве на территории города Сельцо. Она была сбита российской системой ПВО при отражении атаки на регион со стороны ВСУ.14 января Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника.16 января с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбитыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской областиЧудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из СевастополяВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, ракеты atacms, поставки западного оружия украине, безопасность, пво, происшествия, александр богомаз, новости