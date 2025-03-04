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Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области
Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области
В Брянской области обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T19:33
2025-03-04T19:41
брянская область
обстрелы брянской области
ракеты atacms
поставки западного оружия украине
безопасность
пво
происшествия
александр богомаз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Брянской области обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, часть ракеты нашли в лесном массиве на территории города Сельцо. Она была сбита российской системой ПВО при отражении атаки на регион со стороны ВСУ.14 января Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника.16 января с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбитыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской областиЧудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из СевастополяВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow
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брянская область, обстрелы брянской области, ракеты atacms, поставки западного оружия украине, безопасность, пво, происшествия, александр богомаз, новости
Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области

В Брянской области рядом с городом обнаружили неразорвавшиеся обломки ATACMS - Богомаз

19:33 04.03.2025 (обновлено: 19:41 04.03.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых ракет ATACMS
Обломки сбитых ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Брянской области обнаружены обломки американской ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, часть ракеты нашли в лесном массиве на территории города Сельцо. Она была сбита российской системой ПВО при отражении атаки на регион со стороны ВСУ.

"Благодаря профессионализму специалистов-взрывотехников регионального управления Росгвардии и Министерства обороны РФ, обнаруженная часть ракеты была успешно обезврежена при соблюдении всех необходимых мер безопасности", - написал он в Telegram.

14 января Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника.
16 января с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиРакеты ATACMSПоставки западного оружия УкраинеБезопасностьПВОПроисшествияАлександр БогомазНовости
 
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