ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ попытались нанести удары по Брянской области 12-ю ракетами ATACMS и Storm Shadow
14:41 14.01.2025 (обновлено: 14:48 14.01.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ходе противовоздушного боя все ракеты и беспилотники были сбиты расчетами противовоздушной обороны, жертв и пострадавших нет, добавили в Минобороны.
Кроме того, в ночь на вторник над акваторией Черного моря были уничтожены две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на регион.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
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