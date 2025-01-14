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ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.01.2025
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T14:41
2025-01-14T14:48
брянская область
обстрелы брянской области
министерство обороны рф
ракеты atacms
storm shadow
беспилотник (бпла, дрон)
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происшествия
безопасность
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе противовоздушного боя все ракеты и беспилотники были сбиты расчетами противовоздушной обороны, жертв и пострадавших нет, добавили в Минобороны.Кроме того, в ночь на вторник над акваторией Черного моря были уничтожены две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на регион. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянская область, обстрелы брянской области, министерство обороны рф, ракеты atacms, storm shadow, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, безопасность, поставки западного оружия украине, новости
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

ВСУ попытались нанести удары по Брянской области 12-ю ракетами ATACMS и Storm Shadow

14:41 14.01.2025 (обновлено: 14:48 14.01.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых ракет ATACMS
Обломки сбитых ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ходе противовоздушного боя все ракеты и беспилотники были сбиты расчетами противовоздушной обороны, жертв и пострадавших нет, добавили в Минобороны.
Кроме того, в ночь на вторник над акваторией Черного моря были уничтожены две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на регион.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиМинистерство обороны РФРакеты ATACMSStorm ShadowБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияБезопасностьПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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