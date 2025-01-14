https://crimea.ria.ru/20250114/vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-12-yu-raketami-atacms-i-storm-shadow-1143336252.html

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.01.2025

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T14:41

2025-01-14T14:41

2025-01-14T14:48

брянская область

обстрелы брянской области

министерство обороны рф

ракеты atacms

storm shadow

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

безопасность

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142145123_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4fad562766dabccca100592d04d98e05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе противовоздушного боя все ракеты и беспилотники были сбиты расчетами противовоздушной обороны, жертв и пострадавших нет, добавили в Минобороны.Кроме того, в ночь на вторник над акваторией Черного моря были уничтожены две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на регион. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, министерство обороны рф, ракеты atacms, storm shadow, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, безопасность, поставки западного оружия украине, новости