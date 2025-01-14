Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем
Над Черным морем сбили две ракеты Storm Shadow – Минобороны
14:31 14.01.2025 (обновлено: 14:49 14.01.2025)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря уничтожены две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Всего за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.
6 января над Крымом был уничтожен украинский беспилотник. 31 декабря была отражена атака на Севастополь. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, сбито четыре воздушных цели над морем и два безэкипажных катера вблизи берега.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.
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