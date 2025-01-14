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Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем
Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем
Над акваторией Черного моря уничтожены две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T14:31
2025-01-14T14:49
черное море
министерство обороны рф
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря уничтожены две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.6 января над Крымом был уничтожен украинский беспилотник. 31 декабря была отражена атака на Севастополь. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, сбито четыре воздушных цели над морем и два безэкипажных катера вблизи берега.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, министерство обороны рф, storm shadow, обстрелы всу, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем

Над Черным морем сбили две ракеты Storm Shadow – Минобороны

14:31 14.01.2025 (обновлено: 14:49 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря уничтожены две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Всего за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.
6 января над Крымом был уничтожен украинский беспилотник. 31 декабря была отражена атака на Севастополь. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, сбито четыре воздушных цели над морем и два безэкипажных катера вблизи берега.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореМинистерство обороны РФStorm ShadowОбстрелы ВСУАтаки ВСУ на КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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