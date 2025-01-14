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Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем

Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем

Над акваторией Черного моря уничтожены две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T14:31

2025-01-14T14:31

2025-01-14T14:49

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря уничтожены две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.6 января над Крымом был уничтожен украинский беспилотник. 31 декабря была отражена атака на Севастополь. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, сбито четыре воздушных цели над морем и два безэкипажных катера вблизи берега.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, storm shadow, обстрелы всу, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма