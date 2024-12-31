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Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели
Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели
Российские военные в ночь на 31 декабря отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты воздушные цели и морские дроны. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T09:38
2024-12-31T09:44
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срочные новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на 31 декабря отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты воздушные цели и морские дроны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев напомнил жителям и гостям города о запрете съемки работы ПВО, а также о запрете на использование пиротехники. Исключение составляют только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.Все городские службы переведены в усиленный режим.Ранее губернатор Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь. По его словам, были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем на большой высоте и безэкипажный катер в отдалении от берега. Позже Минобороны сообщило об уничтожении 17 БПЛА над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 украинских беспилотников сбили над Крымом Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известноНад Крымом отработала ПВО второй раз за день
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, срочные новости крыма, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон)
Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели

В Севастополе ночью уничтожены четыре воздушных цели и два БЭКа

09:38 31.12.2024 (обновлено: 09:44 31.12.2024)
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на 31 декабря отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты воздушные цели и морские дроны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные успешно отразили ночную атаку укронацистов. По предварительной информации, сбито 4 воздушных цели над морем и 2 безэкипажных катера вблизи берега", - проинформировал он.
Развожаев напомнил жителям и гостям города о запрете съемки работы ПВО, а также о запрете на использование пиротехники. Исключение составляют только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

"Применение других видов пиротехники, запрещенных к использованию, влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Но речь даже не о штрафе. Поймите, что запуская фейерверки и салюты — вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту", - добавил он.

Все городские службы переведены в усиленный режим.
Ранее губернатор Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь. По его словам, были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем на большой высоте и безэкипажный катер в отдалении от берега. Позже Минобороны сообщило об уничтожении 17 БПЛА над Крымом.
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