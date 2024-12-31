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Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели

Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели

Российские военные в ночь на 31 декабря отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты воздушные цели и морские дроны. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T09:38

2024-12-31T09:38

2024-12-31T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на 31 декабря отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты воздушные цели и морские дроны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев напомнил жителям и гостям города о запрете съемки работы ПВО, а также о запрете на использование пиротехники. Исключение составляют только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.Все городские службы переведены в усиленный режим.Ранее губернатор Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь. По его словам, были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем на большой высоте и безэкипажный катер в отдалении от берега. Позже Минобороны сообщило об уничтожении 17 БПЛА над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 украинских беспилотников сбили над Крымом Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известноНад Крымом отработала ПВО второй раз за день

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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