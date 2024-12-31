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Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно
Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно
Севастополь ночью был атакован украинскими беспилотниками и БЭК (безэкипажный катер – ред.). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T07:00
2024-12-31T08:22
михаил развожаев
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Севастополь ночью был атакован украинскими беспилотниками и БЭК (безэкипажный катер – ред.). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Около часа ночи в городе был слышен громкий звук – по информации Развожаева, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.Затем украинские боевики попытались еще раз атаковать город-герой.Как сообщил глава региона, были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем на большой высоте и один безэкипажный катер в отдалении от берега. Развожаев подчеркнул, что все службы приведены в состояние боевой готовности и работают в усиленном режиме. И напомнил, что запрещено снимать работу ПВО.11 декабря в Севастополе при отражении атаки ВСУ были сбиты две воздушные цели. В конце ноября украинские боевики совершили комбинированную атаку на город-герой – были сбиты ракеты и беспилотники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, пво, крым, безопасность республики крым и севастополя
Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно

Севастополь атаковали ночью беспилотниками и БЭК – Развожаев

07:00 31.12.2024 (обновлено: 08:22 31.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Севастополь ночью был атакован украинскими беспилотниками и БЭК (безэкипажный катер – ред.). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Около часа ночи в городе был слышен громкий звук – по информации Развожаева, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.
Затем украинские боевики попытались еще раз атаковать город-герой.
Как сообщил глава региона, были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем на большой высоте и один безэкипажный катер в отдалении от берега.

Развожаев подчеркнул, что все службы приведены в состояние боевой готовности и работают в усиленном режиме. И напомнил, что запрещено снимать работу ПВО.
11 декабря в Севастополе при отражении атаки ВСУ были сбиты две воздушные цели. В конце ноября украинские боевики совершили комбинированную атаку на город-герой – были сбиты ракеты и беспилотники.
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Михаил РазвожаевНовостиНовости КрымаСевастопольСрочные новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катераПВОКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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