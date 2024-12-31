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Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно

Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Ночная атака ВСУ на Севастополь – что известно

Севастополь ночью был атакован украинскими беспилотниками и БЭК (безэкипажный катер – ред.). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T07:00

2024-12-31T07:00

2024-12-31T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Севастополь ночью был атакован украинскими беспилотниками и БЭК (безэкипажный катер – ред.). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Около часа ночи в городе был слышен громкий звук – по информации Развожаева, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.Затем украинские боевики попытались еще раз атаковать город-герой.Как сообщил глава региона, были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем на большой высоте и один безэкипажный катер в отдалении от берега. Развожаев подчеркнул, что все службы приведены в состояние боевой готовности и работают в усиленном режиме. И напомнил, что запрещено снимать работу ПВО.11 декабря в Севастополе при отражении атаки ВСУ были сбиты две воздушные цели. В конце ноября украинские боевики совершили комбинированную атаку на город-герой – были сбиты ракеты и беспилотники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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