https://crimea.ria.ru/20250102/goroskop-dlya-znakov-zodiaka-stikhii-ognya-1142930165.html

Гороскоп для знаков зодиака стихии Огня

Гороскоп для знаков зодиака стихии Огня - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Гороскоп для знаков зодиака стихии Огня

Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T18:38

2025-01-02T18:38

2025-01-02T18:38

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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет каждый знак зодиака в 2025-ом году.ОвенДля них лучшее время - весна. Овнам нужно правильно мечтать, но не с позиции иллюзий, а выстраивать долгосрочные планы на жизнь, исходя из реальных возможностей. Эти планы будут подпитаны хорошей энергией и будут реализовываться.Летом у Овнов, по словам Михаила Бородачева, возникнут некоторые трудности, связанные с транзитными энергиями ключевых планет.Финансовое положение у людей, рожденных под этим знаком, тоже будет не совсем устойчивым, поскольку многих Овнов другие люди будут стараться завлечь в ненадежные авантюры и использовать в своих целях. Улучшение в этой сфере начнется лишь к концу года.Поэтому Михаил Бородачев советует Овнам быть начеку и реально оценивать, стоит ли овчинка выделки, и не попадаться на провокации."В карьерных делах Овны могут преуспеть, если будут опираться на реальность. Иначе они рискуют попасть под какие-либо манипуляции партнеров по бизнесу, руководителей, которые могут сделать их крайними в трудной ситуации", - отметил астролог.В целом же 2025-й год для них может оказаться успешным в плане выстраивания карьеры, новых начинаний. Особенно в начале года, а в конце может быть карьерный рост и улучшение доходов.Что касается здоровья, то Овнам нужно опасаться респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Могут возникать головные боли, и прежде всего нужно выяснить их причину, и вообще в целом не относиться к здоровью поверхностно.ЛевДеловые и романтические отношения у Львов в 2025 году будут связаны с внутренней энергией и финансовым обеспечением своих потребностей. Если в этом плане все будет хорошо, то романтика может привести к бракосочетанию и совместной деятельности в супружеском союзе."Для Львов особенно хорош период весна-лето, когда можно реализовать многие свои проекты, осуществить карьерный рост. В первом квартале это будет сделать непросто, но зато второй и третий кварталы - счастливое время для многих Львов, когда многое будет удаваться", - дает прогноз астролог.В конце года Львы увидят результаты свои усилий: они хорошо постарались и при наличии квалификации могут занять более высокую должность. Те же, кто не прошел проверку временем и квалификацией, могут потерять работу.Финансовая сфера будет напрямую зависеть от карьеры: увеличение доходов при карьерном росте или падение при расстройстве деловых отношений. Астролог советует не проявлять эгоизм, а прочувствовать общие тенденции в обществе, в экономической жизни страны, и действовать в соответствии с ними.Здоровье Львов не будет подвергаться большим опасностям. Но в конце года им не стоит переохлаждаться: опасны инфекционные заболевания вирусного характера. Также могут быть серьёзные эмоциональные переживания по поводу собственности, недвижимости, что может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы. Поэтому Львам стоит проявлять терпение и благоразумие, тогда и здоровье будет на высоте.СтрелецЧувственные отношения могут не находить отклика у партнеров, по словам Михаила Бородачева, стремление доминировать будет опасным, потому что Стрельцов могут не так понять и будут обвинять в деспотизме, превышении полномочий.В первой половине года Стрельцы будут зависеть от ситуации в стране, влияния начальника на их деятельность, бизнес. Для всех Стрельцов важна будет умеренность, точность и действия в рамках правил и морально-нравственного закона. Тогда и карьера перейдёт в устойчивое русло, особенно во второй половине года. В этот период личная инициатива может привести к повышению в должности и улучшению финансового положения."Но особенных прорывов в улучшении финансовой ситуации у Стрельцов в 2025-м году не предвидится. Поэтому нужно ценить то, что есть, и по мере возможности стремиться изменить своё экономическое, финансовое положение к лучшему", - советует Михаил Бородачев.Со здоровьем в первой половине года Стрельцам нужно проявлять осторожность. Чрезмерные усилия по работе, недостаточный отдых будут выявлять слабые места в организме. Но больших трудностей со здоровьем у Стрельцов не предвидится."Важно беречь нервную систему, действовать последовательно и аккуратно, без превышения полномочий, которые чреваты большими затратами внутренней энергии, что приводит к ухудшению состояния здоровья", - подчеркнул астролог.Общий прогноз для человечества от астролога Бородачева читайте здесь>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил бородачев, астропрогноз, астрология, общество, новый год 2025, овен, лев, стрелец