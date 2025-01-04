На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна
В Севастополе мазутные пятна обнаружили на восьми пляжах – Развожаев
21:09 04.01.2025 (обновлено: 21:12 04.01.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе убирают мазут с пляжей
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна, массового загрязнения береговой линии нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, за сегодняшний день была обследована вся береговая черта города.
"Из 27 официальных пляжей мазутные пятна обнаружены на 8 пляжах ("Наш Парус", "Звездный берег", "Вязовая роща", "Орловка-1", "Серебряный", "Золотой" "Нахимовец" и "Андреевка"). Это 29,7 % от всех пляжей", - написал он в своем Telegram-канале.
Также из шести неофициальных пляжей мазутные пятна были обнаружены на одном, добавил Развожаев.
Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации, в связи с появившимися в социальных сетях фейками.
"Многие паблики сегодня пытались вызвать панику и публиковали откровенную ложь, говоря, что в Севастополе "загрязнены все пляжи", "волонтеров и техники катастрофически не хватает", "туристического сезона летом 2025 года в Севастополе не будет", и т.д. Это все не соответствует действительности", - заявил Развожаев.
Губернатор отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом.
Ранее в субботу Развожаев сообщил, что на пляжах Северной стороны города и в районе Золотого пляжа были обнаружены новые выбросы мазута, в связи с этим в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.
На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.
В республиканском минприроды сообщили, что в течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. По данным ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.
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