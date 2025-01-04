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На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна

На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна - РИА Новости Крым, 04.01.2025

На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна

На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна, массового загрязнения береговой линии нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T21:09

2025-01-04T21:09

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна, массового загрязнения береговой линии нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, за сегодняшний день была обследована вся береговая черта города.Также из шести неофициальных пляжей мазутные пятна были обнаружены на одном, добавил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации, в связи с появившимися в социальных сетях фейками.Губернатор отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом.Ранее в субботу Развожаев сообщил, что на пляжах Северной стороны города и в районе Золотого пляжа были обнаружены новые выбросы мазута, в связи с этим в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.В республиканском минприроды сообщили, что в течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. По данным ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птицУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаВ Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазута

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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