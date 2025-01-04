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Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы
Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы
В течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщили в республиканском минприроды. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T19:22
2025-01-04T19:22
2025-01-04T19:22
крым
ленинский район
керчь
минприроды крыма
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщили в республиканском минприроды.По данным профильного ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.На территории заповедника Опукский 4 января обнаружили повторное загрязнение берега на протяжении 4,6 километров. В общей сложности здесь обнаружен мазут на 12,9 километрах береговой линии. В субботу очищено 8,3 км. Собрано и вывезено 200 мешков.Работы по уборке крымского побережья в субботу прекращены из-за наступления темноты. Их возобновят 5 декабря с 9:00.В течение субботы мониторинговые группы работали в Керчи, Феодосии, Судаке, Ялте, Алуште, а также в Ленинском, Симферопольском и Бахчисарайском районах.В субботу в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения после обнаружения новых выбросов мазута.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птицУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаВ Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазута
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крым, ленинский район, керчь, минприроды крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, керченский пролив, новости крыма, экология
Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы
В Крыму за субботу собрали почти 15,5 тонн загрязненного мазутом песка - минприроды
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщили в республиканском минприроды.
По данным профильного ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.
На территории заповедника Опукский 4 января обнаружили повторное загрязнение берега на протяжении 4,6 километров. В общей сложности здесь обнаружен мазут на 12,9 километрах береговой линии. В субботу очищено 8,3 км. Собрано и вывезено 200 мешков.
Работы по уборке крымского побережья в субботу прекращены из-за наступления темноты. Их возобновят 5 декабря с 9:00.
"Всего обследовано 288 километров береговой линии. Собрано и вывезено 15,48 тонн или 563 мешка загрязненного песка. Очищено 10,4 километра береговой линии. В работах были задействованы 258 человек и 64 единицы техники", - уточнили в минприроды.
В течение субботы мониторинговые группы работали в Керчи, Феодосии, Судаке, Ялте, Алуште, а также в Ленинском, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута
. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.
Ситуация в Черном море после крушения танкеров
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов
, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией
с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
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