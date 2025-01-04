https://crimea.ria.ru/20250104/mazut-u-beregov-kryma-situatsiya-k-vecheru-subboty-1143096351.html

Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы

Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы

В течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщили в республиканском минприроды. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T19:22

2025-01-04T19:22

2025-01-04T19:22

крым

ленинский район

керчь

минприроды крыма

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

керченский пролив

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщили в республиканском минприроды.По данным профильного ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.На территории заповедника Опукский 4 января обнаружили повторное загрязнение берега на протяжении 4,6 километров. В общей сложности здесь обнаружен мазут на 12,9 километрах береговой линии. В субботу очищено 8,3 км. Собрано и вывезено 200 мешков.Работы по уборке крымского побережья в субботу прекращены из-за наступления темноты. Их возобновят 5 декабря с 9:00.В течение субботы мониторинговые группы работали в Керчи, Феодосии, Судаке, Ялте, Алуште, а также в Ленинском, Симферопольском и Бахчисарайском районах.В субботу в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения после обнаружения новых выбросов мазута.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птицУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаВ Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазута

крым

ленинский район

керчь

черное море

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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