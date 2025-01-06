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Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление
Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление
Киевские власти, которые отказали в транзите газа из России через свою территорию, обрекли на страдания население Приднестровья, оставшееся без тепла и горячей... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T18:37
2025-01-06T18:37
приднестровье
россия
украина
молдавия
новости
газ
газпром
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киевские власти, которые отказали в транзите газа из России через свою территорию, обрекли на страдания население Приднестровья, оставшееся без тепла и горячей воды. Об этом заявили в посольстве РФ в Республике Молдова, комментируя энергетический кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской республике."С тревогой наблюдаем за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января 2025 года российского газа в Приднестровье. Необходимо понимать, что намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" является основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Владимира Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", - говорится в заявлении. В посольстве напомнили, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать далее газ для транзита через территорию Украины, в том числе в Приднестровье. Россию обвиняют в том, что она "бросила Тирасполь", все это нацелено на подрыв доверия приднестровцев к России, подчеркнули в посольстве.Там также предупредили, что попытки решить приднестровский вопрос силовыми методами не останутся без ответа."С уверенностью констатируем – ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Ни у кого не должно остаться сомнений: защита российских граждан и соотечественников – абсолютный внешнеполитический приоритет", - акцентировали в посольстве.Договор о транзите российского газа через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности прокачивать газ через Украину.В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, а в Молдавии позже объявили режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины
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приднестровье, россия, украина, молдавия, новости, газ, газпром
Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление

Посольство России обвинило Украину в создании энергетического кризиса в Приднестровье

18:37 06.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киевские власти, которые отказали в транзите газа из России через свою территорию, обрекли на страдания население Приднестровья, оставшееся без тепла и горячей воды. Об этом заявили в посольстве РФ в Республике Молдова, комментируя энергетический кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
"С тревогой наблюдаем за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января 2025 года российского газа в Приднестровье. Необходимо понимать, что намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" является основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Владимира Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", - говорится в заявлении.
В посольстве напомнили, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать далее газ для транзита через территорию Украины, в том числе в Приднестровье.
"Таким образом, Киев цинично остановил транзит российского газа в зимний период, чтобы обречь население Приднестровья на страдания, чтобы сотни тысяч граждан остались без тепла и горячей воды. Имитируемая же сейчас готовность местных функционеров оказать "помощь" региону выглядит лицемерно", - отметили в диппредставительстве.
Россию обвиняют в том, что она "бросила Тирасполь", все это нацелено на подрыв доверия приднестровцев к России, подчеркнули в посольстве.
Там также предупредили, что попытки решить приднестровский вопрос силовыми методами не останутся без ответа.
"С уверенностью констатируем – ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Ни у кого не должно остаться сомнений: защита российских граждан и соотечественников – абсолютный внешнеполитический приоритет", - акцентировали в посольстве.
Договор о транзите российского газа через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности прокачивать газ через Украину.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, а в Молдавии позже объявили режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.
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В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия
Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины
 
ПриднестровьеРоссияУкраинаМолдавияНовостиГазГазпром
 
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