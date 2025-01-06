https://crimea.ria.ru/20250106/kiev-obrek-na-stradaniya-zhiteley-pridnestrovya---zayavlenie-1143131781.html

Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление

Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление

Киевские власти, которые отказали в транзите газа из России через свою территорию, обрекли на страдания население Приднестровья, оставшееся без тепла и горячей... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T18:37

2025-01-06T18:37

2025-01-06T18:37

приднестровье

россия

украина

молдавия

новости

газ

газпром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киевские власти, которые отказали в транзите газа из России через свою территорию, обрекли на страдания население Приднестровья, оставшееся без тепла и горячей воды. Об этом заявили в посольстве РФ в Республике Молдова, комментируя энергетический кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской республике."С тревогой наблюдаем за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января 2025 года российского газа в Приднестровье. Необходимо понимать, что намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" является основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Владимира Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", - говорится в заявлении. В посольстве напомнили, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать далее газ для транзита через территорию Украины, в том числе в Приднестровье. Россию обвиняют в том, что она "бросила Тирасполь", все это нацелено на подрыв доверия приднестровцев к России, подчеркнули в посольстве.Там также предупредили, что попытки решить приднестровский вопрос силовыми методами не останутся без ответа."С уверенностью констатируем – ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Ни у кого не должно остаться сомнений: защита российских граждан и соотечественников – абсолютный внешнеполитический приоритет", - акцентировали в посольстве.Договор о транзите российского газа через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности прокачивать газ через Украину.В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, а в Молдавии позже объявили режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины

приднестровье

россия

украина

молдавия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, россия, украина, молдавия, новости, газ, газпром