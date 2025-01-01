https://crimea.ria.ru/20250101/v-pridnestrove-polnostyu-otklyuchili-otoplenie-i-goryachuyu-vodu-1143045724.html

В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду

В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду - РИА Новости Крым, 01.01.2025

В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду

В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) с утра 1 января отключено отопление из-за прекращения поставок российского газа, сообщает... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T10:10

2025-01-01T10:10

2025-01-01T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) с утра 1 января отключено отопление из-за прекращения поставок российского газа, сообщает государственное предприятие "Тирастеплоэнерго" в своем Telegram-канале.Исключение составляют государственные лечебные учреждения и учреждения по социальной защите и труду.Российская компания "Газпром" с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку - СМИКак антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, новости, россия, газпром, газ, газоснабжение, молдавия