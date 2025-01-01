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В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду
В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду
В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) с утра 1 января отключено отопление из-за прекращения поставок российского газа, сообщает... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T10:10
2025-01-01T10:10
2025-01-01T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) с утра 1 января отключено отопление из-за прекращения поставок российского газа, сообщает государственное предприятие "Тирастеплоэнерго" в своем Telegram-канале.Исключение составляют государственные лечебные учреждения и учреждения по социальной защите и труду.Российская компания "Газпром" с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку - СМИКак антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
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приднестровье, новости, россия, газпром, газ, газоснабжение, молдавия
В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду
В Приднестровье полностью отключили отопление из-за прекращения поставок газа
10:10 01.01.2025 (обновлено: 10:14 01.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) с утра 1 января отключено отопление из-за прекращения поставок российского газа, сообщает государственное предприятие "Тирастеплоэнерго" в своем Telegram-канале.
"В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", – говорится в сообщении.
Исключение составляют государственные лечебные учреждения и учреждения по социальной защите и труду.
Российская компания "Газпром" с 1 января 2025 года
прекратила поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.
Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ
о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.
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