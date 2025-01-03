https://crimea.ria.ru/20250103/krymskiy-most-seychas-trekhchasovye-ocheredi-1143078724.html

Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь

Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь, время ожидания увеличилось до трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T14:21

2025-01-03T14:21

2025-01-03T14:33

ситуация на дорогах крыма

новости

транспорт

тамань

керчь

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь, время ожидания увеличилось до трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани в очереди к досмотровым пунктам находятся 287 транспортных средств. Время ожидания около часа.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей. Еще спустя два часа в очереди уже находились 600 автомашин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамань

керчь

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, транспорт, тамань, керчь, керченский пролив