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Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь, время ожидания увеличилось до трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T14:21
2025-01-03T14:33
ситуация на дорогах крыма
новости
транспорт
тамань
керчь
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь, время ожидания увеличилось до трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани в очереди к досмотровым пунктам находятся 287 транспортных средств. Время ожидания около часа.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей. Еще спустя два часа в очереди уже находились 600 автомашин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, транспорт, тамань, керчь, керченский пролив
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь

Время ожидания досмотра на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилось до трех часов

14:21 03.01.2025 (обновлено: 14:33 03.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь, время ожидания увеличилось до трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"На 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани в очереди к досмотровым пунктам находятся 287 транспортных средств. Время ожидания около часа.
Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей. Еще спустя два часа в очереди уже находились 600 автомашин.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаНовостиТранспортТаманьКерчьКерченский пролив
 
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