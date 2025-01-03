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Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза
Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза
Очередь к досмотровыми пунктам у Крымского моста за час выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T11:03
2025-01-03T11:15
ситуация на дорогах крыма
новости
логистика
керчь
керченский пролив
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровыми пунктам у Крымского моста за час выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Час назад со стороны Керчи досмотра ожидали 110 транспортных средств.Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
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новости, логистика, керчь, керченский пролив, новости крыма
Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза

В два раза увеличилась очередь на Крымском мосту со стороны Керчи

11:03 03.01.2025 (обновлено: 11:15 03.01.2025)
 
© РИА Новости КрымАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровыми пунктам у Крымского моста за час выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"На 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Час назад со стороны Керчи досмотра ожидали 110 транспортных средств.
Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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