Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза
В два раза увеличилась очередь на Крымском мосту со стороны Керчи
11:03 03.01.2025 (обновлено: 11:15 03.01.2025)
© РИА Новости КрымАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровыми пунктам у Крымского моста за час выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"На 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Час назад со стороны Керчи досмотра ожидали 110 транспортных средств.
Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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