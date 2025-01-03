https://crimea.ria.ru/20250103/krymskiy-most-segodnya-ochered-vyrosla-v-dva-raza-1143075387.html

Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза

Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза

Очередь к досмотровыми пунктам у Крымского моста за час выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T11:03

2025-01-03T11:03

2025-01-03T11:15

ситуация на дорогах крыма

новости

логистика

керчь

керченский пролив

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровыми пунктам у Крымского моста за час выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Час назад со стороны Керчи досмотра ожидали 110 транспортных средств.Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4

керчь

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, логистика, керчь, керченский пролив, новости крыма