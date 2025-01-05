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Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае
Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае
Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. Об этом говорится на сайте... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:50
2025-01-05T14:50
роспотребнадзор
китай
вирусы
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. Об этом говорится на сайте организации."По имеющимся данным, результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Исследование показало, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны", - гласит сообщение.В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях, сылается Роспотребнадзор на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.При этом в российской организации поясняют, что метапневмовирус (мetapneumovirus) — один из возбудителей респираторных инфекций. Он чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию.По данным специалистов, специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует: лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса."Регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой — это важная мера по профилактике распространения вирусов. По возможности следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте, особенно тех, с которыми часто контактируют, помогают снизить риск заражения", - советуют эпидемиологи.При этом в сообщении подчеркнуто, что ситуация с распространением метапневмовируса находится на контроле Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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роспотребнадзор, китай, вирусы, здравоохранение в россии, общество
Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае

Роспотребнадзор назвал мытье рук важной мерой профилактики метапневмовирусной инфекции

14:50 05.01.2025
 
© Depositphotos.com BelchonockКашляющая девушка
Кашляющая девушка - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Depositphotos.com Belchonock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. Об этом говорится на сайте организации.
"По имеющимся данным, результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Исследование показало, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны", - гласит сообщение.
В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях, сылается Роспотребнадзор на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

При этом в российской организации поясняют, что метапневмовирус (мetapneumovirus) — один из возбудителей респираторных инфекций. Он чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию.
"Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем", - сообщает ведомство.
По данным специалистов, специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует: лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.

Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса.
"Регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой — это важная мера по профилактике распространения вирусов. По возможности следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте, особенно тех, с которыми часто контактируют, помогают снизить риск заражения", - советуют эпидемиологи.
При этом в сообщении подчеркнуто, что ситуация с распространением метапневмовируса находится на контроле Роспотребнадзора.
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РоспотребнадзорКитайВирусыЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
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