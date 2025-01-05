https://crimea.ria.ru/20250105/rospotrebnadzor-metapnevmovirus-aktivno-rasprostranyaetsya-v-kitae-1143108184.html

Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае

Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае

Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. Об этом говорится на сайте... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T14:50

2025-01-05T14:50

2025-01-05T14:50

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китай

вирусы

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. Об этом говорится на сайте организации."По имеющимся данным, результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Исследование показало, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны", - гласит сообщение.В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях, сылается Роспотребнадзор на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.При этом в российской организации поясняют, что метапневмовирус (мetapneumovirus) — один из возбудителей респираторных инфекций. Он чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию.По данным специалистов, специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует: лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса."Регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой — это важная мера по профилактике распространения вирусов. По возможности следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте, особенно тех, с которыми часто контактируют, помогают снизить риск заражения", - советуют эпидемиологи.При этом в сообщении подчеркнуто, что ситуация с распространением метапневмовируса находится на контроле Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, китай, вирусы, здравоохранение в россии, общество