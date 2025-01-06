https://crimea.ria.ru/20250106/mazut-v-sevastopole-ubirayut-350-chelovek---sobrali-esche-bolee-27-tonn-1143133217.html

Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн

Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн

В Севастополе волонтеры и спасатели собрали с прибрежной полосы еще 27,3 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T19:50

2025-01-06T19:50

2025-01-06T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры и спасатели собрали с прибрежной полосы еще 27,3 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В понедельник на побережье работала группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 228 человек, а также 18 единиц техники и два плавсредства.Организованная группа волонтеров вместе со спасателями работала на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа - в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Всего ликвидировали последствия около 120 добровольцев.В государственную ветлечебницу доставили 42 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов.Как сообщалось, ситуацию в акватории мониторит аварийно-спасательное подразделение Морспасслужбы, в случае обнаружения пятен мазута на воде два катера-бонопостановщика их ликвидируют. Ликвидация последствий и мониторинг ситуации продолжается. Готовы к применению в случае необходимости почти 230 единиц специальной техники, добавил Развожаев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России С пляжей Судака собрали шесть тонн загрязнений мазутомСотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута

https://crimea.ria.ru/20250106/pochti-300-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-lechat-v-safari-parke-taygan-1143121536.html

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