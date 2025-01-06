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Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн
Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн
В Севастополе волонтеры и спасатели собрали с прибрежной полосы еще 27,3 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T19:50
2025-01-06T19:53
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры и спасатели собрали с прибрежной полосы еще 27,3 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В понедельник на побережье работала группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 228 человек, а также 18 единиц техники и два плавсредства.Организованная группа волонтеров вместе со спасателями работала на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа - в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Всего ликвидировали последствия около 120 добровольцев.В государственную ветлечебницу доставили 42 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов.Как сообщалось, ситуацию в акватории мониторит аварийно-спасательное подразделение Морспасслужбы, в случае обнаружения пятен мазута на воде два катера-бонопостановщика их ликвидируют. Ликвидация последствий и мониторинг ситуации продолжается. Готовы к применению в случае необходимости почти 230 единиц специальной техники, добавил Развожаев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России С пляжей Судака собрали шесть тонн загрязнений мазутомСотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
https://crimea.ria.ru/20250106/pochti-300-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-lechat-v-safari-parke-taygan-1143121536.html
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, черное море, экология
Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн

В Севастополе за сутки собрали еще более 27 тонн загрязненного мазутом грунта

19:50 06.01.2025 (обновлено: 19:53 06.01.2025)
 
© РИА Новости КрымУборка мазута в Севастополе
Уборка мазута в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры и спасатели собрали с прибрежной полосы еще 27,3 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"За вчерашний день было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта, сегодня собрали еще 27,3 тонны. Всего за два дня собрано 111,8 тонны", - написал он в своем ТГ-канале.

© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута в Севастополе
Уборка мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Уборка мазута в Севастополе
В понедельник на побережье работала группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 228 человек, а также 18 единиц техники и два плавсредства.
Организованная группа волонтеров вместе со спасателями работала на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа - в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Всего ликвидировали последствия около 120 добровольцев.
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута в Севастополе
Уборка мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Уборка мазута в Севастополе
В государственную ветлечебницу доставили 42 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов.
Как сообщалось, ситуацию в акватории мониторит аварийно-спасательное подразделение Морспасслужбы, в случае обнаружения пятен мазута на воде два катера-бонопостановщика их ликвидируют.
Ликвидация последствий и мониторинг ситуации продолжается. Готовы к применению в случае необходимости почти 230 единиц специальной техники, добавил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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