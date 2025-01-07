https://crimea.ria.ru/20250107/kak-oschutit-dukh-rozhdestva--otvet-svyaschennika-1142881103.html

Как ощутить дух Рождества – ответ священника

Как ощутить дух Рождества – ответ священника - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Как ощутить дух Рождества – ответ священника

Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T18:39

2025-01-07T18:39

2025-01-07T18:39

радио "спутник в крыму"

максим кондаков

рождество христово

рпц (русская православная церковь)

новый год 2025

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110250/77/1102507704_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_57720192f062316e01b9a94dc64c57f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.Как рассказала священник, Рождество описано в Евангелиях и, гораздо ранее, в 28 главе Книги Бытия Ветхого Завета. В этой главе описывается видение пророка Иоанна о лестнице с небес на землю в сонме ангелов.Кондаков назвал Рождество поворотным моментом всемирной истории, а сами дни праздника – днями "открытого неба, когда к нам приходит Господь".При этом он особо подчеркнул, что самым лучшим в эти дни был бы не просто поход в храм, а выраженная в добрых делах любовь к людям, подобная той, какую Спаситель проявлял к человечеству."Любовь к Богу немыслима без любви к человеку. Вера без дел мертва. Есть такое выражение – "дух Рождества". Давайте делиться радостью с другими людьми: может быть, при церкви есть нужда в волонтерах, может быть, надо пойти в детский дом, посетить людей в больнице, навестить людей преклонного возраста, поддержать наших солдат на СВО, написать им добрые слова", – рекомендует отец Максим Кондаков.Именно при определенной активности, уверен батюшка, можно увидеть и почувствовать истинный смысл праздника:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три океана и война: история крымского священника в Нагорном КарабахеМозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииТрадиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим кондаков, рождество христово, рпц (русская православная церковь), новый год 2025, общество