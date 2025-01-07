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Как ощутить дух Рождества – ответ священника - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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https://crimea.ria.ru/20250107/kak-oschutit-dukh-rozhdestva--otvet-svyaschennika-1142881103.html
Как ощутить дух Рождества – ответ священника
Как ощутить дух Рождества – ответ священника - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Как ощутить дух Рождества – ответ священника
Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T18:39
2025-01-07T18:39
радио "спутник в крыму"
максим кондаков
рождество христово
рпц (русская православная церковь)
новый год 2025
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.Как рассказала священник, Рождество описано в Евангелиях и, гораздо ранее, в 28 главе Книги Бытия Ветхого Завета. В этой главе описывается видение пророка Иоанна о лестнице с небес на землю в сонме ангелов.Кондаков назвал Рождество поворотным моментом всемирной истории, а сами дни праздника – днями "открытого неба, когда к нам приходит Господь".При этом он особо подчеркнул, что самым лучшим в эти дни был бы не просто поход в храм, а выраженная в добрых делах любовь к людям, подобная той, какую Спаситель проявлял к человечеству."Любовь к Богу немыслима без любви к человеку. Вера без дел мертва. Есть такое выражение – "дух Рождества". Давайте делиться радостью с другими людьми: может быть, при церкви есть нужда в волонтерах, может быть, надо пойти в детский дом, посетить людей в больнице, навестить людей преклонного возраста, поддержать наших солдат на СВО, написать им добрые слова", – рекомендует отец Максим Кондаков.Именно при определенной активности, уверен батюшка, можно увидеть и почувствовать истинный смысл праздника:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три океана и война: история крымского священника в Нагорном КарабахеМозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииТрадиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник
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максим кондаков, рождество христово, рпц (русская православная церковь), новый год 2025, общество
Как ощутить дух Рождества – ответ священника

Священник агитирует провести Рождество в активных добрых делах

18:39 07.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.
Как рассказала священник, Рождество описано в Евангелиях и, гораздо ранее, в 28 главе Книги Бытия Ветхого Завета. В этой главе описывается видение пророка Иоанна о лестнице с небес на землю в сонме ангелов.
"Святые отцы, осмысляя эти видения, говорят, что эта лестница – сам Господь, который соединил небо и землю, соединил в себе человеческое естество и божественное, и сама Богородица, через которую в мир пришел Спаситель", - пояснил Кондаков библейский символизм.
Кондаков назвал Рождество поворотным моментом всемирной истории, а сами дни праздника – днями "открытого неба, когда к нам приходит Господь".
При этом он особо подчеркнул, что самым лучшим в эти дни был бы не просто поход в храм, а выраженная в добрых делах любовь к людям, подобная той, какую Спаситель проявлял к человечеству.
"Любовь к Богу немыслима без любви к человеку. Вера без дел мертва. Есть такое выражение – "дух Рождества". Давайте делиться радостью с другими людьми: может быть, при церкви есть нужда в волонтерах, может быть, надо пойти в детский дом, посетить людей в больнице, навестить людей преклонного возраста, поддержать наших солдат на СВО, написать им добрые слова", – рекомендует отец Максим Кондаков.
Именно при определенной активности, уверен батюшка, можно увидеть и почувствовать истинный смысл праздника:
"Не просто съесть рождественского гуся и принять горизонтальное положение, а прийти в церковь, помолиться, послушать проповедь, подумать. И подарить радость другим людям".
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Радио "Спутник в Крыму"Максим КондаковРождество ХристовоРПЦ (Русская православная церковь)Новый год 2025Общество
 
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