https://crimea.ria.ru/20241028/mozaika-dlya-vladimirskogo-sobora-v-khersonese-polnostyu-sdelana-v-rossii-1141400924.html

Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России

Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России

Отреставрированный Свято-Владимирский собор в Херсонесе предстал в своем великолепии перед крымчанами и гостями полуострова летом этого года. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T17:08

2024-10-28T17:08

2024-10-28T17:39

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владимирский собор

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Отреставрированный Свято-Владимирский собор в Херсонесе предстал в своем великолепии перед крымчанами и гостями полуострова летом этого года.Собор в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали, что называется, всем миром по всей России. По словам архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия, открытие собора было событием всероссийским: "ибо в лице князя своего крестилась здесь и просветилась верою вся Россия".Мысль о том, что на месте крещения святого равноапостольного князя Владимира должен стоять храм, имеет еще более давний срок. Первоначальная идея увековечить место принятия крещения русским князем высказал главнокомандующий Черноморским флотом и портов вице-адмирал Алексей Грейг. Он подал докладную записку императору Александру I, и тот дал разрешение на строительство небольшого храма на святом месте.Археологические раскопки на месте городища начались только через два года, в 1827 году. Тогда были обнаружены руины древних христианских храмов, и среди них – остатки крестоподобной церкви в центре главной площади Херсонеса. Историки предположили, что такой важный человек, как русский князь, мог окреститься только в этом – главном – храме.Монастырь в святом местеВ 1850 году около места крещения Руси организовали мужской Херсонесский Свято-Владимирский монастырь.Специалисты считают, что с Херсонеса началась проповедь о Христе для сегодняшнего русского мира. Вокруг обители раскопано порядка 70 храмов антично-средневекового периода, многие из которых, как и христианство, пришедшее на смену язычеству, символично строились на местах бывших капищ. В Херсонесе монашеская жизнь началась с 7 века."Говоря же про становление нашего монастыря, известно о возведении здесь в 1853 году первого храма, освященного в честь равноапостольной княгини Ольги – бабки святого Владимира. У поставленного владыкой Иннокентием первого монастырского наместника – игумена Василия (Юдина) – была покойная дочь, которую также звали Ольга", – рассказал РИА Новости Крым иеродиакон Свято-Владимирской обители Косма (Сковорода).Разрешение на строительство Владимирского собора было получено, но возведению помешала Крымская война.После войны идея о соборе нашла свое воплощение. Изначально собор, выполненный по проекту Давида Гримма, возвели в византийском стиле с пятью престолами. Он был построен так, будто "окутывал" своими стенами руины древней церкви, в которой крестился князь Владимир."Во время Крымской войны место монастыря заняли французы – фактически ничего не осталось от церкви и двух монастырских помещений. В 1856 г. епископ Иннокентий отправляет наместника на сбор пожертвований для возрождения киновии, но по дороге отец Василий погиб. Владыка назначает сюда нового наместника – иеромонаха (впоследствии – архимандрита) Евгения (Экштейна). И именно ему принадлежит заслуга постройки здесь двухэтажного Владимирского собора, что позволило сохранить фундамент стен древнего храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы", – рассказывает о. Косма.Один из самых больших в России храмовСобор строили долго. В середине XIX века Херсонес был значительно отдален от самого Севастополя, между новым городом Севастополем и древним городом расстилались овраги и пустыри. Поэтому решили возвести в самом Севастополе еще один Свято-Владимирский собор. Это решение не лучшим образом отразилось на ходе строительства в самом Херсонесе: не хватало стройматериалов и рабочих рук.Но в итоге на Херсонесе появился большой двухэтажный собор, богато украшенный, величественный. Он стал одним из самых больших соборов России того времени.С приходом к власти большевиков собор закрыли. С 1921 года на территории монастыря создали исправительно-трудовой лагерь для "контрреволюционных элементов". Спустя несколько лет здание передали Херсонесскому музею, в нем разместился лапидарий.Храм очень пострадал во время Великой Отечественной войны. В самом начале войны, в июне 1941 года, налеты вражеской авиации сильно повредили здание, в 1942-м году купол храма разорвал крупнокалиберный снаряд противника. При отступлении в 1944 году фашисты еще раз взорвали здание: рухнул барабан с куполом, провалилось перекрытие между первым и вторым ярусами, треснули стены, от собора остались только две трети. Долгие годы величественный израненный храм стоял закрытым и разрушенным.В 1992 году богослужения во Владимирском соборе возобновились, а в 2004-м, к очередной дате Крещения Руси, он был полностью восстановлен.Путем князя ВладимираРовно через 100 лет после закрытия монастыря было принято решение о возрождении обители. В Свято-Владимирский собор вдохнули новую жизнь. Воплощение грандиозного замысла стало возможным при создании историко-археологического парка Новый Херсонес, спроектированного таким образом, что маршрут гостей начинается от огромного Музея Христианства и заканчивается Свято-Владимирским собором Херсонеса."Музей Христианства откроется в скором времени и расскажет про суть этого места, про то, что здесь точка сборки нашей страны. Музей интерактивный. Сам князь Владимир проведет зрителя сквозь призму своей жизни. Он будет рассказывать о себе, и зритель будет находить схожесть с самим собой", – приоткрывает концепцию будущего музея отец Косма.В самом же Владимирском Херсонесском соборе, помимо замены коммуникаций и восстановления нового креста на главном куполе, а также новой бронзовой скульптуры благоверного князя перед главным фасадом храма, основные изменения коснулись внутреннего убранства."Памятуя о событиях X столетия - крещении нашего общего крестного отца – равноапостольного Владимира, а также о совершившемся чуде – исцелении князя от слепоты, в нижнем храме собора исторически был установлен баптистерий. После большой реставрации его перенесли в заалтарную часть, к восточной стене собора, где мозаикой выложены 12 апостолов. Над купелью расположили так называемый плачущий Крест, с которого в воду падают капли. Это еще одно храмовое украшение. Все лучшее – Богу!" – объясняет отец Косма концепцию нововведения.Но самое большое изменение, которое замечают те, кто раньше бывал в соборе, – это полностью покрытые мозаикой своды, потолок и пол храмов. Со стен на людей смотрят святые и древние христианские символы: грифон – образ Христа (ведь Он – Царь на земле, как лев, и Царь на небе, как орел), голубь – встречающийся иконографический образ Святого Духа, рыба (от греч. ИХТИС, буквы этого слова сокращают Иисус Христос Сын Божий Спаситель) – аллегорическое изображение Христа во время катакомбных гонений.Есть символы и в галерее лестниц, соединяющих оба храма. Там как будто раскинулся сад из олив. Посереди вечнозеленых ветвей деревьев расположены портреты древнегреческих философов и их высказывания. Эти изображения, по задумке создателей, воссоздают образ Гефсиманского сада, а также относят того, кто на них смотрит, к Древней Греции и ее философам, которые, считают в монастыре, своей мудростью несли христианский гуманистический посыл в дохристианские времена.Долговечная красотаОгромную кропотливую работу проделали мозаисты под руководством заслуженного художника России Михаила Леонтьева и его супруги Анастасии Шабалиной.По его словам, использовать мозаику в качестве главного материала в убранстве Храма Святого Владимира было уместно и с точки зрения традиции, восходящей ко времени поздней Римской и Византийской Империи, и с точки зрения красоты, эффектности и долговечности, что важно для приморского климата.Михаил Леонтьев объяснил цветовые решения исполнения нижнего (синий) и верхнего (золотой) храмов: "Золото в куполе и нижнем ярусе, в нимбах и орнаментах выполнено настоящим сусальным золотом, запеченным между стекол смальты. Это – символ нетварного Божественного света, символ вечности, а синий – цвет неба, небесной славы".Как он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, мозаики для собора создавались в одной из мозаичных мастерских в Москве. Они полностью сделаны из отечественной смальты, которая запекалась специально для этого проекта. Любой уникальный оттенок смальты, необходимый для решения художественных задач, мозаисты получали в кратчайшие сроки. После запекания пластины смальты нарезали на необходимый размер и вручную накололи молотком. Эта работа требует сноровки и опыта."Площадь мастерских, в которых создавалась мозаика для собора, составляет 1800 квадратных метров. Один из цехов – 1000 квадратных метров с высотой потолков 9 метров. На момент создания мозаик для Херсонеса это – крупнейшие в мире мозаичные мастерские. Такой размер мастерских позволил собирать мозаичные панно целиком, тем самым обеспечивая художественную цельность композиций", – рассказал Леонтьев.Затем мозаики доставили в Севастополь и воедино собирали уже в храме. Над мозаичным убранством единовременно работали свыше 200 художников – специалистов с художественным образованием и значительным опытом работы с мозаикой. Им предстояло уложить в цельные картины до 100 миллионов отдельных кусочков смальты."Работа, проделанная над мозаичным убранством собора святого князя Владимира – колоссальная по трудозатратам. Только благодаря накопленному опыту, уникальным техническим возможностям мастерских и чрезвычайно напряженному графику этот проект осуществился. Спасибо всем причастным к такой грандиозной работе, к такой возможности служить Отечеству, Русской Православной церкви", – подчеркнул Михаил Леонтьев.Он добавил, что эта работа для него в Крыму первая. Но он очень хотел бы еще создать что-то в столь прекрасном месте, особенно в мозаике.Сейчас большинство богослужений проходит в верхнем храме Свято-Владимирского собора. На них присутствуют как монахи воссозданной обители, которых пока всего десять, так и все желающие – севастопольцы и гости Нового Херсонеса.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, религия, православие, новый херсонес, владимирский собор