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В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционного
В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционного - РИА Новости Крым, 30.12.2023
В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционного
На купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе установили новый крест, который является точной копией того, что был на храме до революции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T19:45
2023-12-30T19:45
2023-12-30T19:45
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе установили новый крест, который является точной копией того, что был на храме до революции. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.Отмечается, что чин освящения креста совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении благочинного Севастопольского округа, протоиерея Сергия Халюты и местного духовенства.Выступая на торжествах, глава Крымской митрополии подчеркнул, что установка нового креста над храмом святого князя Владимира в Херсонесе – "особая победа". А поскольку это место Крещения Руси, то "в каком-то смысле водружается победный крест над всей Россией".Прежний накупольный крест, из черного металла с золочением, устанавливался здесь в 2001 году. Его демонтировали несколько дней назад, 20 декабря, так как под влиянием агрессивной среды – морского соленого воздуха он стал аварийным.Ранее сообщалось, что в Херсонесе в течение ближайших пяти лет намерены возродить мужской монастырь, который действовал здесь с 1850 по 1924 годы. Читайте также на РИА Новости Крым:Таврическую семинарию переводят в Севастополь Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле Масштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический"
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тихон шевкунов, религия, херсонес, рпц (русская православная церковь), новости крыма, севастополь, православие, видео, крымская митрополия
В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционного
Купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе увенчал новый крест – копия дореволюционного
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе установили новый крест, который является точной копией того, что был на храме до революции. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.
"Новый крест – точная копия креста, стоявшего на куполе собора до революции 1917 года, изготовлен в Москве с применением новых технологий, учитывающих агрессивную среду", – говорится в сообщении.
Отмечается, что чин освящения креста совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении благочинного Севастопольского округа, протоиерея Сергия Халюты и местного духовенства.
Выступая на торжествах, глава Крымской митрополии подчеркнул, что установка нового креста над храмом святого князя Владимира в Херсонесе – "особая победа". А поскольку это место Крещения Руси, то "в каком-то смысле водружается победный крест над всей Россией".
Прежний накупольный крест, из черного металла с золочением, устанавливался здесь в 2001 году. Его демонтировали несколько дней назад, 20 декабря, так как под влиянием агрессивной среды – морского соленого воздуха он стал аварийным.
Ранее сообщалось, что в Херсонесе в течение ближайших пяти лет намерены возродить мужской монастырь
, который действовал здесь с 1850 по 1924 годы.
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