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Таврическую семинарию переводят в Севастополь - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Таврическую семинарию переводят в Севастополь
Таврическую семинарию переводят в Севастополь - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Таврическую семинарию переводят в Севастополь
Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. Такое решение было принято 15 декабря на... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T22:06
2023-12-15T22:06
тихон шевкунов
крымская митрополия
религия
крым
общество
рпц (русская православная церковь)
православие
севастополь
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. Такое решение было принято 15 декабря на заседании Епархиального совета и годовом собрании духовенства Симферопольской и Крымской епархии. На епархиальном совете были приняты и другие решения, важные в том числе и для всех верующих, как крымчан, так и гостей полуострова. "Владыкой Тихоном было подчеркнуто, что пожертвования на совершения таинств и треб должны быть добровольными и посильными для мирян, а в случае отсутствия у прихожан средств должны совершаться священнослужителями безвозмездно", - сообщили в Крымской митрополии. 22 ноября на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе владыка Тихон сообщил, что Крымская митрополия рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в&nbsp;создаваемом на мысе Херсонес&nbsp;просветительско-культурном научном и музейном образовательном комплексе. Тогда же он заметил, что в случае принятия решения о переносе этого учебного заведения из столицы Крыма в Севастополь здание семинарии в центре Симферополя станет образовательным заведением для мирян.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и СталинеНовую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять летМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма
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тихон шевкунов, крымская митрополия, религия, крым, общество, рпц (русская православная церковь), православие, севастополь, симферополь
Таврическую семинарию переводят в Севастополь

В Симферополе в здании семинарии откроют духовную академию для мирян

22:06 15.12.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСвято-Владимирский кафедральный собор
Свято-Владимирский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. Такое решение было принято 15 декабря на заседании Епархиального совета и годовом собрании духовенства Симферопольской и Крымской епархии.
"На базе нынешнего помещения Таврической духовной семинарии откроется Духовная академия для мирян. В ней мирянам будет предоставлена возможность изучать широкий спектр богословских и гуманитарных предметов, откроется хоровая школа и школа регентов, иконописное училище, молодежный центр", - сообщается на официальной странице в соцсетях главы Крымской митрополии митрополита Тихона.
На епархиальном совете были приняты и другие решения, важные в том числе и для всех верующих, как крымчан, так и гостей полуострова.
"Владыкой Тихоном было подчеркнуто, что пожертвования на совершения таинств и треб должны быть добровольными и посильными для мирян, а в случае отсутствия у прихожан средств должны совершаться священнослужителями безвозмездно", - сообщили в Крымской митрополии.
22 ноября на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе владыка Тихон сообщил, что Крымская митрополия рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в создаваемом на мысе Херсонес просветительско-культурном научном и музейном образовательном комплексе. Тогда же он заметил, что в случае принятия решения о переносе этого учебного заведения из столицы Крыма в Севастополь здание семинарии в центре Симферополя станет образовательным заведением для мирян.
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Тихон ШевкуновКрымская митрополияРелигияКрымОбществоРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеСевастопольСимферополь
 
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