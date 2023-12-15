https://crimea.ria.ru/20231215/tavricheskuyu-seminariyu-perevodyat-v-sevastopol-1133589054.html

Таврическую семинарию переводят в Севастополь

Таврическую семинарию переводят в Севастополь - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Таврическую семинарию переводят в Севастополь

Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. Такое решение было принято 15 декабря на... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T22:06

2023-12-15T22:06

2023-12-15T22:06

тихон шевкунов

крымская митрополия

религия

крым

общество

рпц (русская православная церковь)

православие

севастополь

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. Такое решение было принято 15 декабря на заседании Епархиального совета и годовом собрании духовенства Симферопольской и Крымской епархии. На епархиальном совете были приняты и другие решения, важные в том числе и для всех верующих, как крымчан, так и гостей полуострова. "Владыкой Тихоном было подчеркнуто, что пожертвования на совершения таинств и треб должны быть добровольными и посильными для мирян, а в случае отсутствия у прихожан средств должны совершаться священнослужителями безвозмездно", - сообщили в Крымской митрополии. 22 ноября на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе владыка Тихон сообщил, что Крымская митрополия рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в создаваемом на мысе Херсонес просветительско-культурном научном и музейном образовательном комплексе. Тогда же он заметил, что в случае принятия решения о переносе этого учебного заведения из столицы Крыма в Севастополь здание семинарии в центре Симферополя станет образовательным заведением для мирян.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и СталинеНовую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять летМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, крымская митрополия, религия, крым, общество, рпц (русская православная церковь), православие, севастополь, симферополь