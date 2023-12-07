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Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине
Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T13:16
2023-12-07T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе советского государства Иосифе Сталине под рабочим названием "Мракобес, Коба и его крестник". Об этом глава крымской митрополии рассказал в Симферополе на презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок".Митрополит Тихон, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он написать книгу о Крыме, сказал:По словам митрополита, будущая книга "немножко туристическая" и в большей степени художественная, в которой " так или иначе присутствует авторский вымысел"."Меня сдерживает, что я должен какие-то свои слова, даже на основании каких-то документов, вкладывать в уста святого человека. Вот от этого меня прямо корежит. Но, думаю, книга будет очень увлекательной и интересной, она уже есть в голове. Если Бог даст, обязательно ее напишу", - добавил владыка Тихон.Презентация книги митрополита Тихона проходит 7 декабря в Симферополе в студии телеканала "Крым 24".Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России. Он родился в 1877 году в Керчи. В 1934 году издал свой труд "Очерки гнойной хирургии", принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы "перестройки". Скончался в 1961 году в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять летМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаКрым не любить невозможно - митрополит Тихон
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тихон шевкунов, религия, литература, крым, новости крыма, рпц (русская православная церковь), общество, история
Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине

Митрополит Тихон рассказал о планах написать книгу о Сталине и святителе Луке Крымском

13:16 07.12.2023 (обновлено: 13:21 07.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги Гибель империи. Российский урок - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе советского государства Иосифе Сталине под рабочим названием "Мракобес, Коба и его крестник". Об этом глава крымской митрополии рассказал в Симферополе на презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок".
Митрополит Тихон, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он написать книгу о Крыме, сказал:
"Я уже давно начал писать книгу о святителе Луке (Войно-Ясенецком) и о Сталине – два параллельных героя, не пересекающихся. Даже название книги есть – "Мракобес, Коба и его крестник. "Мракобес" – такой была кличка святителя Луки в разработке ОГПУ-НКВД. "Коба" – понятно кто (партийное прозвище Сталина – ред.), а его крестник – это один из главных героев, который связывает "Мракобеса" и "Кобу", - пояснил владыка.
По словам митрополита, будущая книга "немножко туристическая" и в большей степени художественная, в которой " так или иначе присутствует авторский вымысел".
"Меня сдерживает, что я должен какие-то свои слова, даже на основании каких-то документов, вкладывать в уста святого человека. Вот от этого меня прямо корежит. Но, думаю, книга будет очень увлекательной и интересной, она уже есть в голове. Если Бог даст, обязательно ее напишу", - добавил владыка Тихон.
Презентация книги митрополита Тихона проходит 7 декабря в Симферополе в студии телеканала "Крым 24".
Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России. Он родился в 1877 году в Керчи. В 1934 году издал свой труд "Очерки гнойной хирургии", принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы "перестройки". Скончался в 1961 году в Симферополе.
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