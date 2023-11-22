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Крым не любить невозможно - митрополит Тихон
Крым не любить невозможно - митрополит Тихон - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Крым не любить невозможно - митрополит Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) признался в любви к Крыму, назвав полуостров одним из самых прекрасных мест в мире. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T14:59
2023-11-22T14:59
2023-11-22T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) признался в любви к Крыму, назвав полуостров одним из самых прекрасных мест в мире. Об этом он заявил на брифинге в пресс-центре "РИА Новости Крым". Также Владыка сообщил, что с благодарностью принял назначение в Крым и приехал на полуостров с большими надеждами, которые оправдались: крымская церковная жизнь, по его словам, оказалась неожиданной, а приходы удивительными. "Мне позвонил Патриарх Кирилл, поинтересовался здоровьем и предложил направится в Крым… С радостью согласился, потому что путь нам дается Богом. Мы, православные люди, воспринимаем все как Промысел Божий. Тем более, когда это исходит от Главы Церкви. Поэтому, как не больно было расставаться с Псково-Печерским монастырем, я с радостью поехал. Тем более - это древнейшая епархия ", - сказал митрополит Тихон. Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии в октябре этого года. До назначения в Крым с 2018 года возглавлял Псковскую епархию. Священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Читайте также на РИА Новости Крым: Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным Митрополит Тихон Шевкунов: биография Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымская митрополия, тихон шевкунов, рпц (русская православная церковь), крым, новости крыма, религия, новости
Крым не любить невозможно - митрополит Тихон
Митрополит Тихон признался в любви к Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) признался в любви к Крыму, назвав полуостров одним из самых прекрасных мест в мире. Об этом он заявил на брифинге в пресс-центре "РИА Новости Крым".
"Крым не любить невозможно - это одно из самых прекрасных мест в нашей стране, а значит, во всей вселенной", - сказал он.
Также Владыка сообщил, что с благодарностью принял назначение в Крым и приехал на полуостров с большими надеждами, которые оправдались: крымская церковная жизнь, по его словам, оказалась неожиданной, а приходы удивительными.
"Мне позвонил Патриарх Кирилл, поинтересовался здоровьем и предложил направится в Крым… С радостью согласился, потому что путь нам дается Богом. Мы, православные люди, воспринимаем все как Промысел Божий. Тем более, когда это исходит от Главы Церкви. Поэтому, как не больно было расставаться с Псково-Печерским монастырем, я с радостью поехал. Тем более - это древнейшая епархия ", - сказал митрополит Тихон.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов был назначен главой Крымской митрополии в октябре этого года. До назначения в Крым с 2018 года возглавлял Псковскую епархию. Священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря. С 1995 по 2018 год – наместник Сретенского монастыря в Москве. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трех месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
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