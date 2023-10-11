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Митрополит Тихон Шевкунов: биография

Митрополит Тихон Шевкунов: биография - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Митрополит Тихон Шевкунов: биография

11 октября в РПЦ сообщили о назначении Митрополит Псковского и Порховского Тихона (в миру Владимир Шевкунов) главой Крымской митрополии. Биография... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T20:50

2023-10-11T20:50

2023-10-11T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. 11 октября в РПЦ сообщили о назначении Митрополит Псковского и Порховского Тихона (в миру Владимир Шевкунов) главой Крымской митрополии. Биография священнослужителя - в материале РИА Новости Крым.От послушника до архимандритаМитрополит Тихон родился в Москве 2 июля 1958 года. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности "литературная работа". По окончании вуза принял крещение и поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.С 1986 года работал в издательском совете Московского патриархата, в 1991 году в Донском монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон, в честь святителя Тихона, патриарха Московского, спустя несколько месяцев рукоположен в сан иеродиакона, затем - иеромонаха. В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря. С 1995-го - назначен наместником возрожденного Сретенского мужского монастыря, возведен его в сан игумена, позже - архимандрита. В 1999 году Тихон становится ректором новообразованного Сретенского высшего православного монастырского училища (Сретенской духовной семинарии).Духовник Путина и секретарь по культуреОтец Тихон пользуется в РПЦ большим влиянием. Слухи о том, что он является духовником президента РФ Владимира Путина, архимандрит не опровергает, но и не подтверждает.При этом известно, что в августе 2000 года он сопровождал президента в частной поездке в Псково-Печерский монастырь, а в сентябре 2003-го - в США, где Путин передал приглашение патриарха Алексия II посетить Россию первоиерарху Русской православной церкви заграницей митрополиту Лавру. В 2009 Тихон участвовал в освящении восстановленного Успенского храма на территории посольства Российской Федерации в Пекине.В 2010-ом решением Священного синода назначен ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре, в 2010-ом возглавляет комиссию по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом, еще через год становится членом Высшего церковного совета РПЦ. 29 февраля 2012 года в соборном храме Сретенского монастыря города Москвы патриархом Московским и всея Руси Кириллом поставлен во игумена Сретенского монастыря со вручением игуменского посоха.Епископское служениеВ октябре 2015 года решением Священного синода избран викарием Московской епархии с титулом "Егорьевский", распоряжением патриарха Кирилла назначен управляющим Западным викариатством города Москвы. С 2016 служил настоятелем московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. В мае 2018 года назначен правящим архиереем Псковской епархии, главой Псковской митрополии с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре, в этой связи возведен в сан митрополита.14 июля 2018 года решением Священного синода назначен "священноархимандритом и игуменом" Псково-Печерского монастыря. 24 августа 2023 года решением Священного синода РПЦ освобожден от должности и. о. ректора Псково-Печерской духовной семинарии. 11 октября 2023 года стало известно о том, что освобожден от должности главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Общественная деятельностьВ период с 1998 по 2001 год с братией Сретенского монастыря отец Тихон неоднократно выезжал в Чечню с гуманитарной помощью для православных жителей региона. Принимал активное участие в процессе воссоединения Русской православной церкви с РПЦЗ, входил в состав комиссии Московского патриархата по диалогу с Русской зарубежной церковью. С 1999 года — действительный член РАЕН.Архимандрит Тихон является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Автор социального антиалкогольного проекта "Общее дело", запущенного в 2009 году. Член попечительского совета благотворительного Фонда Святителя Василия Великого.Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утвержден членом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 11 августа 2015 года вошел в состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при Главе Республики Крым. В 2019 году стал членом общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ. Глава общественного совета Росалкогольрегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Духовно-нравственные ценности как основа национальной безопасностиГде расположены монастыри в КрымуСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело

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