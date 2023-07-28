https://crimea.ria.ru/20230728/gde-raspolozheny-monastyri-v-krymu-1130342207.html

Где расположены монастыри в Крыму

Где расположены монастыри в Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Где расположены монастыри в Крыму

Полуостров Крым – обладатель удивительной архитектуры, в том числе и церковной.

2023-07-28T06:20

2023-07-28T06:20

2023-07-28T06:20

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1035-летие крещения руси

1035 лет крещения руси

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Здесь в нижнем храме Свято-Владимирского Собора в Херсонесе до сих пор есть остатки древнего баптистерия, который видел и где, возможно, крестился, равноапостольный князь Владимир.Больше об интересных храмах Крыма, в том числе и самом древнем в России – храме Иоанна Златоуста в Керчи – мы рассказываем в нашем материале к 1035-летию Крещения Руси и в материале о самых древних действующих церквях Крыма.Но Крым богат не только на храмы – древние и новые, созданные неизвестными архитекторами и зодчими с мировыми именами, но и на монастыри, которые начали появляться здесь еще в эпоху, когда, в Византийской империи распространилось иконоборчество. Это было в VIII-IX веках. С той поры монахи бежали и в мягких карстовых скалах внутренней гряды Крымских гор устраивали сокрытые от людских глаз кельи и пещерные храмы.Такие монастыри на территории Крыма есть до сих пор. Как и многие другие – выстроенные в более позднее время. В основном все они расположены в удаленных от людских глаз уголках. По крайней мере, так было при их основании. Теперь же города приблизились к монастырям. А некоторые из них располагаются непосредственно в самих городах – как, например, Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе, хранящий с своем одноименном соборе мощи святителя Луки Войно-Ясенецкого.Все монастыри Крыма – старые и новые – являются сосредоточием особой духовной жизни и духовного подвига. И практически во все могут прийти паломники, чтобы понять другое, особое, надмирское существование людей.Читайте также на РИА Новости Крым:3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о ХерсонесеДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 годуСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело

https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-knyazya-vladimira-v-krymu-kak-eto-bylo-i-k-chemu-privelo-1130342693.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура, крым, религия, православие, 1035-летие крещения руси