https://crimea.ria.ru/20230716/svyato-mesto-samye-drevnie-tserkvi-kryma-1129984497.html

Свято место: самые древние церкви Крыма

Свято место: самые древние церкви Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Свято место: самые древние церкви Крыма

РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T18:19

2023-07-16T18:19

2023-07-16T18:19

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Время и люди могут разрушить каменные стены, природа — убрать наезженные когда-то дороги. Зато неожиданно прочной оказывается другая память: следы древних, давно исчезнувших храмов, запечатлены в названиях вершин, ущелий, долин. Ай-Василь, Ай-Сава, Ай-Георгий, Ай-Тодор и многие другие места с упоминанием святых действительно когда-то имели отношение к стоявшим здесь церквям.На горе Сотира (в переводе с греческого "спаситель") существовал храм. Несколько лет назад у подножия вершины Килиса-кая ("церковная скала") под Судаком археологи открыли большой храм. Пять веков он был забыт и скрыт под толщей земли.Некоторым старинным крымским храмам повезло больше: они остались действующими, либо были восстановлены в разное время. РИА Новости Крым рассказывают о самых древних действующих ныне церквях полуострова.Легенда об апостолеХрам иконы Божией Матери "Знамение" в селе Грушевка около Судака овеян преданием о том, что в первых веках нашей эры здесь стояла часовня, которую посещал апостол Андрей Первозванный. Потом часовня была разрушена и восстановлена, а три века назад на ее месте выросла церковь.Археологические исследования, которые проводили здесь в разное время, дали находки, датируемые средневековьем. В одной из публикаций директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко и археолога Александра Джанова упоминается поселение на этом месте, возникшее во второй половине XIV века. Возможно, и церковь относится к этому времени. Хотя встать она могла на месте более ранней постройки.В храме хранятся частицы мощей равноапостольной Марии Магдалины, а также святого Агапита, икона святителя и чудотворца Николая. А также икона Знамения Божьей матери с интереснейшей историей. В конце XVIII века в селе Салы (так тогда звалась Грушевка) стоял Таврический конный полк. И командир его передал в дар храму старинную икону "Знамение". В советское время церковь постигла судьба остальных храмов: она была закрыта. Помещение использовали как клуб, склад, и даже... цех по выращиванию шелкопряда. В середине 90-х, когда храм вернули верующим, один из местных жителей принес в него ту самую икону, которую семья сберегала в течение нескольких поколений.Кстати- Храм Святого Георгия на территории Свято-Георгиевского монастыря восстановлен в 2009 году, он стоит на месте церкви, построенной в начале XIX века. А до нее там стоял древний храм, посвященный также Святому Георгию. Сам же монастырь, по легенде, был основан в 891 году спасшимися от бури моряками. Но письменных или археологических подтверждений этому утверждению не существует. Известный ученый, исследователь христианских святынь Крыма Александр Бертье-Делагард считал, что монастырь возник в первой половине XV века.- Владимирский собор в Херсонесе поставлен на руинах древней церкви, найденной при раскопках в 1827 году. Историки тогда предположили, что именно в этом храме принял крещение Великий князь Владимир. Торжественная закладка собора состоялась в 1861 году.Чудо Солнечной ДолиныОписывается в нем вполне реальная история о вторжении в Крым кочевников в конце XIV века и убийстве священника и его дочери на алтаре в церкви. Почему-то позже легенду переиначили, отнеся события к 1771 году, когда войска князя Долгорукого разбили турков и заняли Кафу. Тогда-то, якобы, турецкие солдаты и совершили святотатство...Тот самый храм — Святого Ильи, уцелел. Давным-давно исчез Токлук, став частью современного села Солнечная Долина. А церковью местные жители гордятся: она относится к самым древним храмам, время ее постройки — VIII-Х века.Здесь сохранилась мраморная купель, сооруженная из капители античной колонны. Храму Святого Ильи выпала переменчивая судьба. В его облике читается родство с армянскими церквями. Но был он греческим. Опустел после исхода христиан — в том числе и греков - из Крыма в XVIII веке. И снова ожил после присоединения Крыма к Российской империи."Карьера" храма после закрытия в советское время была незавидной: склад, зернохранилище, электростанция. Богослужения здесь возобновились в конце 90-х годов прошлого века.Молитва в пещерахВ переводе с тюркского "челтер" — сито, решетка. В спорах о времени рождения пещерного монастыря Челтер-Мармара точка до сих пор не поставлена. Но самая расхожая версия — VIII-IX века. Существовал он до XVвека, насельники погибли или покинули обитель во время вторжения османов.Осмотревший пещерный комплекс в 1886 году исследователь Крыма Александр Бертье-Делагард пришел к выводу, что церкви находились в трех из более чем полусотни пещер.До войны и в 70-80-е годы в пещерах работали археологи. Они подтвердили, что три помещения относятся к культовым.Монастырь в этих природных каменных стенах возрожден в 2007 году. Пещера, которая была самой древней церковью, вернулась к прежнему статусу. Теперь это храм Саввы Освященного.Особенность обители — многочисленные деревянные лестницы, соединяющие несколько ярусов пещер.Факты:- Есть и другие пещерные монастыри с действующими храмами. Например, Челтер-Коба (Федора Стратилата с одноименной церковью) — предположительно, IX века.- В пещерном монастыре Шулдан, основанном в VIII веке, восстановлена церковь Покрова Пресвятой Богородицы.В скалах над БахчисараемВ пещере вырублена и церковь Успения Пресвятой Богородицы Успенского Бахчисарайского монастыря. Ее пространство разделено мощными колоннами. Храм небольшой, его площадь чуть больше 50 квадратных метров — и это при том, что изначально он был вполовину меньше. Расширили его в XVIII веке, так как желающие зайти внутрь просто не вмещались.О том, почему храм получил именно такое название, есть предание. Однажды в ущелье у Бахчисарая пастух отыскал икону Божьей Матери. И попытался унести ее. Но икона вернулась на прежнее место Безуспешными оказались и другие попытки. Люди решили, что это знак: тут должна быть церковь. Ущелье получило имя Богородицы: Марьям-Дере. И храм был освящен в честь Богоматери.Успенская церковь — самое древнее сооружение монастыря. Но вот о времени ее постройки, как и о возрасте самого монастыря, у ученых согласья нет. Версии предлагаются разные, от основания обители в VIII- IX веках до ХV века. Историк Александр Попов в своей книге о монастыре приводит такой факт: в 1956 году комиссия управления по делам архитектуры при Совмине УССР обследовала комплекс. И сделала вывод: строился он в XIII веке.Моргающий ИисусЦерковь Сурб-Ншан (Святого Знамения) армянского монастыря Сурб-Хач выстроена в XIV веке, примерно в одно время с основанием самой обители. На барабане купола храма сохранилась надпись с датой: "От рождения во плоти Христа в 1358 году, начав, воздвигнут во имя св. Знамения усердием служителя его Ованеса инока и родных братьев его и по духу сынов".Церковь сохранилась практически в первоначальном виде. Хотя и храм, и сам монастырь за много веков существования пережили не одно нападение. Так, в 1475 году под стенами стояли турки, а в 1624-м это место разорили донские казаки.До нашего времени дожили остатки средневековых фресок. Одной из достопримечательностей церкви Сурб-Ншан считается икона "Моргающий Иисус". Особенность образа в том, что зритель видит глаза Христа то закрытыми, то открытыми.Старейший храм полуостроваОфициальный титул древнейшего храма Крыма — и одного из старейших в России и даже в Европе, носит собор Святого Иоанна Предтечи в Керчи. Построен на фундаменте базилики VI века. Археологи исследовали территорию рядом с церковью, нашли остатки культового строения, колодец, множество фрагментов керамики, пол из мраморных плит и даже разоренную могилу.В VIII веке — а по другим данным, на рубеже IX-X веков, был сооружен храм, а через несколько столетий расширен. Затронула его перестройка и в позапрошлом веке. Но центральная часть сохранила облик, характерный для византийской архитектуры.Некоторые историки считают, что во времена Крымского ханства в соборе соорудили... мечеть. Из-за этого были закрашены стены и погибли прекрасные средневековые фрески.Древнему храму "повезло": после закрытия в 1937 году он не был разрушен, не стал клубом ли общежитием. Через десять лет запустения в нем разместили музей. А в 80-х даже провели реставрацию.В церкви Иоанна Предтечи хранятся мощи святых, старинные чаши из серебра. Паломникам показывают древнюю деревянную емкость с изображением Христа.

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

авторы, религия, крым, культура, общество, православие