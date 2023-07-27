https://crimea.ria.ru/20230727/3d-aktery-i-artefakty-rossiyu-zhdet-premera-novogo-filma-o-khersonese-1130299441.html

3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе

3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе - РИА Новости Крым, 27.07.2023

3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе

В России состоится премьера уникального фильма о Херсонесе Таврическом, который был снят в Севастополе и Москве с использованием 3D-реконструкции древней... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T21:41

2023-07-27T21:41

2023-07-27T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В России состоится премьера уникального фильма о Херсонесе Таврическом, который был снят в Севастополе и Москве с использованием 3D-реконструкции древней архитектуры и артефактов, найденных при строительстве историко-археологического парка. О том, как воплощалась необычная задумка, РИА Новости Крым рассказал директор фонда "Моя история" Иван Есин.На воплощение проекта от замысла до производства потребовалось около года. К работе привлекли десятки экспертов: историков, археологов, поисковиков, актеров, костюмеров, писателей, композиторов и музыкантов. Разумеется, участие в работе принимали и сотрудники музея "Херсонес Таврический", и представители Севастопольского благочиния, продолжающие свою деятельность на земле древнего полиса, рассказывает Есин.В итоге, по словам директор фонда "Моя история", документальная историческая картина вобрала в себя лучшее, что может использоваться для знакомства зрителя с сухими фактами прошлых веков: анимацию и 3D-реконструкцию архитектуры древнего города, "живые планы" с участием профессиональных актеров и экспертные комментарии ученых.Для создания анимации, в атмосфере которой оживали представителей античной поры, византийской эпохи и более поздних времен, использовались живописные произведения российских художников, добавил он.Но самым сложным, по словам Есина, было интегрировать в проект информацию о новых находках – артефактах, найденных археологами за последние два года на территории будущего историко-археологического парка "Херсонес Таврический"."В картине можно увидеть то, что еще нескоро появится в музеях, и адаптация этого материала из полевой съемки была непростой. Что я имею в виду. Вот есть находка. Что это? К какому периоду относится? Как вписывается в историю Херсонеса и где ей место во всей исторической череде? Ученым и продюсерами необходимо было решать, в какую точку хроноленты Херсонеса за 10 веков встанет тот или иной артефакт. Это было непросто, но преодолимо", – рассказал Есин.Ничего подобного о Херсонесе еще не создавалось, подчеркнул он. И сообщил, что картину покажут в День крещения Руси, 28 июля, на площадке самого музея в Севастополе, а также почти на всех телеканалах Крыма и в исторических парках "Россия – Моя история" по всей России. Фильм создан в рамках исполнения поручения Президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова). Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Крыму археологи сделали открытие об истории древнего ХерсонесаПутин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, история, херсонес, общество, севастополь, москва, иван есин