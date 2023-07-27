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3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе
3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе - РИА Новости Крым, 27.07.2023
3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе
В России состоится премьера уникального фильма о Херсонесе Таврическом, который был снят в Севастополе и Москве с использованием 3D-реконструкции древней... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T21:41
2023-07-27T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В России состоится премьера уникального фильма о Херсонесе Таврическом, который был снят в Севастополе и Москве с использованием 3D-реконструкции древней архитектуры и артефактов, найденных при строительстве историко-археологического парка. О том, как воплощалась необычная задумка, РИА Новости Крым рассказал директор фонда "Моя история" Иван Есин.На воплощение проекта от замысла до производства потребовалось около года. К работе привлекли десятки экспертов: историков, археологов, поисковиков, актеров, костюмеров, писателей, композиторов и музыкантов. Разумеется, участие в работе принимали и сотрудники музея "Херсонес Таврический", и представители Севастопольского благочиния, продолжающие свою деятельность на земле древнего полиса, рассказывает Есин.В итоге, по словам директор фонда "Моя история", документальная историческая картина вобрала в себя лучшее, что может использоваться для знакомства зрителя с сухими фактами прошлых веков: анимацию и 3D-реконструкцию архитектуры древнего города, "живые планы" с участием профессиональных актеров и экспертные комментарии ученых.Для создания анимации, в атмосфере которой оживали представителей античной поры, византийской эпохи и более поздних времен, использовались живописные произведения российских художников, добавил он.Но самым сложным, по словам Есина, было интегрировать в проект информацию о новых находках – артефактах, найденных археологами за последние два года на территории будущего историко-археологического парка "Херсонес Таврический"."В картине можно увидеть то, что еще нескоро появится в музеях, и адаптация этого материала из полевой съемки была непростой. Что я имею в виду. Вот есть находка. Что это? К какому периоду относится? Как вписывается в историю Херсонеса и где ей место во всей исторической череде? Ученым и продюсерами необходимо было решать, в какую точку хроноленты Херсонеса за 10 веков встанет тот или иной артефакт. Это было непросто, но преодолимо", – рассказал Есин.Ничего подобного о Херсонесе еще не создавалось, подчеркнул он. И сообщил, что картину покажут в День крещения Руси, 28 июля, на площадке самого музея в Севастополе, а также почти на всех телеканалах Крыма и в исторических парках "Россия – Моя история" по всей России. Фильм создан в рамках исполнения поручения Президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова). Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Крыму археологи сделали открытие об истории древнего ХерсонесаПутин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
новости крыма, история, херсонес, общество, севастополь, москва, иван есин
3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о Херсонесе

В России пройдет премьера уникального фильма о Херсонесе Таврическом

21:41 27.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevАнтичные развалины в музее-заповеднике "Херсонес таврический"
Античные развалины в музее-заповеднике Херсонес таврический - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В России состоится премьера уникального фильма о Херсонесе Таврическом, который был снят в Севастополе и Москве с использованием 3D-реконструкции древней архитектуры и артефактов, найденных при строительстве историко-археологического парка. О том, как воплощалась необычная задумка, РИА Новости Крым рассказал директор фонда "Моя история" Иван Есин.
На воплощение проекта от замысла до производства потребовалось около года. К работе привлекли десятки экспертов: историков, археологов, поисковиков, актеров, костюмеров, писателей, композиторов и музыкантов. Разумеется, участие в работе принимали и сотрудники музея "Херсонес Таврический", и представители Севастопольского благочиния, продолжающие свою деятельность на земле древнего полиса, рассказывает Есин.
В итоге, по словам директор фонда "Моя история", документальная историческая картина вобрала в себя лучшее, что может использоваться для знакомства зрителя с сухими фактами прошлых веков: анимацию и 3D-реконструкцию архитектуры древнего города, "живые планы" с участием профессиональных актеров и экспертные комментарии ученых.
"Это очень сложная, трудоемкая работа, особенно когда дело касается воссоздания не просто эффектной картинки, а исторической правды", – отметил Есин, говоря о трехмерной реконструкции в проекте.
Для создания анимации, в атмосфере которой оживали представителей античной поры, византийской эпохи и более поздних времен, использовались живописные произведения российских художников, добавил он.
Но самым сложным, по словам Есина, было интегрировать в проект информацию о новых находках – артефактах, найденных археологами за последние два года на территории будущего историко-археологического парка "Херсонес Таврический".
"В картине можно увидеть то, что еще нескоро появится в музеях, и адаптация этого материала из полевой съемки была непростой. Что я имею в виду. Вот есть находка. Что это? К какому периоду относится? Как вписывается в историю Херсонеса и где ей место во всей исторической череде? Ученым и продюсерами необходимо было решать, в какую точку хроноленты Херсонеса за 10 веков встанет тот или иной артефакт. Это было непросто, но преодолимо", – рассказал Есин.
Ничего подобного о Херсонесе еще не создавалось, подчеркнул он. И сообщил, что картину покажут в День крещения Руси, 28 июля, на площадке самого музея в Севастополе, а также почти на всех телеканалах Крыма и в исторических парках "Россия – Моя история" по всей России. Фильм создан в рамках исполнения поручения Президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова).
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаИсторияХерсонесОбществоСевастопольМоскваИван Есин
 
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