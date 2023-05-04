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В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса
В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса
Уникальные находки, обнаруженные археологами у Свято-Владимирского собор в Херсонесе, свидетельствуют о том, что жизнь в древнем греческом полисе была обычной... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T19:22
2023-05-04T19:22
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
история
археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Уникальные находки, обнаруженные археологами у Свято-Владимирского собор в Херсонесе, свидетельствуют о том, что жизнь в древнем греческом полисе была обычной даже в 14 веке, то есть в последний период существования города, хотя в современных путеводителях иные сведения. Об этом журналистам сообащили сотрудники музея по итогам очередного этапа раскопок, предваряющих реставрацию храма.Речь идет о находках, обнаруженных в месте древнего захоронения у самых стен собора. Это чаша-пиала из поливной керамики с монограммой святого Михаила, черепки амфор с прочерченными крестами и надписями: "Христос ника" ("Христос победитель"), а также обереги для детей и беременных женщин в виде подвесок-каури – из раковин Красного моря и Индийского океана, которые завозились в Крым различными путями.Все находки относятся к 14 веку, и все они свидетельствуют о том, что полис в последний период своего существования жил полной жизнью, в том числе в самом своем центре, говорит ученый секретарь музея-заповедника Наталия Гинькут.По словам Гинькут, похожие вещицы находили и в других местах захоронений на Крымском полуострове. Например, в Гурзуфе, на Южном берегу Крыма, в Алуште и в храмах горного Крыма, "но их немного". Такие же обнаруживались и на некоторых средиземноморских объектах, и это доказывает, что повсюду здесь проводились обряды, характерные для всего православного мира того времени.Однако в Херсонесе подобные артефакты поздневизантийского периода обнаружены впервые, и это делает находки вдвойне уникальными, отметила Гинькут. По ее словам, открытия были сделаны благодаря качественной археологии, иначе "все это можно было пропустить".В пресс-службе музея уточнили РИА Новости Крым, что при раскопках используются новые методики, в частности цифровая фиксация и фотограмметрия. "Связано это с большим опытом самих археологов", – пояснили в музее.Старший научный сотрудник отдела "Городище и некрополь" музея-заповедника Екатерина Лесная уточнила, что помимо перечисленных находок, археологи обнаружили элементы одежды жителей Херсонеса. В частности, пуговицы-бубенчики из белого металла и бронзы, которые также датируют 14 веком. Доказательством тому, что Херсонес в полной мере функционировал в тот период, являются сами остатки средневекового храма, обнаруженные к востоку от собора.Археологические исследования с шурфированием фундамета по периметру Свято-Владимирского собора в Херсонесе являются предпроектными и ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать другие работы на объекте культурного наследия (ОКН).В апреле, ученые обнаружили в Херсонесе фрагмент самой крупной скульптуры за 200 лет исследований, предположительно, изображающей римского императора. Тогда замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране ОКН Татьяна Сарапулкина рассказала, что идет согласование и подготовка к выдаче разрешения на проведение реставрации собора, причем проект немного изменится в связи с новыми ценными находками.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в Херсонесе Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
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херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", история, археология в крыму, севастополь, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, культура, новости, новости крыма
В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса

Найденные в Херсонесе артефакты открыли новую историю древнего греческого полиса

19:22 04.05.2023
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Археолог отдыхает на месте раскопок в Херсонесе
Археолог отдыхает на месте раскопок в Херсонесе
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Уникальные находки, обнаруженные археологами у Свято-Владимирского собор в Херсонесе, свидетельствуют о том, что жизнь в древнем греческом полисе была обычной даже в 14 веке, то есть в последний период существования города, хотя в современных путеводителях иные сведения. Об этом журналистам сообащили сотрудники музея по итогам очередного этапа раскопок, предваряющих реставрацию храма.
Речь идет о находках, обнаруженных в месте древнего захоронения у самых стен собора. Это чаша-пиала из поливной керамики с монограммой святого Михаила, черепки амфор с прочерченными крестами и надписями: "Христос ника" ("Христос победитель"), а также обереги для детей и беременных женщин в виде подвесок-каури – из раковин Красного моря и Индийского океана, которые завозились в Крым различными путями.
Все находки относятся к 14 веку, и все они свидетельствуют о том, что полис в последний период своего существования жил полной жизнью, в том числе в самом своем центре, говорит ученый секретарь музея-заповедника Наталия Гинькут.

"Находка позволяет расширить представления об истории Херсонеса. Мы теперь знаем, что здесь, в центре городища, храм существовал и в 14 веке. Что он не погиб в 13-м веке после пожаров, как многие объекты. Мало того, это место было посещаемым. То есть жизнь полиса сосредотачивалась не только в портовом районе, как вы можете прочитать в любом путеводителе. Город в 14 столетии функционировал как обычный крымский центр и был полностью в ключе христианской жизни того времени в регионе", – заявила ученый, подчеркнув, что это очень важно, так как вокруг поздней истории этого древнего греческого полиса в Крыму "много дискуссий".

По словам Гинькут, похожие вещицы находили и в других местах захоронений на Крымском полуострове. Например, в Гурзуфе, на Южном берегу Крыма, в Алуште и в храмах горного Крыма, "но их немного". Такие же обнаруживались и на некоторых средиземноморских объектах, и это доказывает, что повсюду здесь проводились обряды, характерные для всего православного мира того времени.
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Найденные в Херсонесе черепки амфор с крестами
Найденные в Херсонесе черепки амфор с крестами
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Найденные в Херсонесе черепки амфор с крестами
Однако в Херсонесе подобные артефакты поздневизантийского периода обнаружены впервые, и это делает находки вдвойне уникальными, отметила Гинькут. По ее словам, открытия были сделаны благодаря качественной археологии, иначе "все это можно было пропустить".
В пресс-службе музея уточнили РИА Новости Крым, что при раскопках используются новые методики, в частности цифровая фиксация и фотограмметрия. "Связано это с большим опытом самих археологов", – пояснили в музее.
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Керамическая чаша-пиала на раскопках в Херсонесе
Керамическая чаша-пиала на раскопках в Херсонесе
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Керамическая чаша-пиала на раскопках в Херсонесе
Старший научный сотрудник отдела "Городище и некрополь" музея-заповедника Екатерина Лесная уточнила, что помимо перечисленных находок, археологи обнаружили элементы одежды жителей Херсонеса. В частности, пуговицы-бубенчики из белого металла и бронзы, которые также датируют 14 веком. Доказательством тому, что Херсонес в полной мере функционировал в тот период, являются сами остатки средневекового храма, обнаруженные к востоку от собора.
"Казалось нам всегда, что во время строительства собора в 19 веке уже мало что на этой территории сохранилось. Однако, как показали работы, здесь сохранились стены этого храма, остались нетронутыми могилы. Более того, если ранее наши предшественники предполагали, что храм этот был построен примерно в 9-10 веке, то наши работы показали, что он был построен позже", – подытожила Лесная.
Археологические исследования с шурфированием фундамета по периметру Свято-Владимирского собора в Херсонесе являются предпроектными и ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать другие работы на объекте культурного наследия (ОКН).
В апреле, ученые обнаружили в Херсонесе фрагмент самой крупной скульптуры за 200 лет исследований, предположительно, изображающей римского императора.
Тогда замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране ОКН Татьяна Сарапулкина рассказала, что идет согласование и подготовка к выдаче разрешения на проведение реставрации собора, причем проект немного изменится в связи с новыми ценными находками.
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ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ИсторияАрхеология в КрымуСевастопольКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоКультураНовостиНовости Крыма
 
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