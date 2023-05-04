https://crimea.ria.ru/20230504/v-krymu-arkheologi-sdelali-otkrytie-ob-istorii-drevnego-khersonesa--1128532250.html

В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса

В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса

Уникальные находки, обнаруженные археологами у Свято-Владимирского собор в Херсонесе, свидетельствуют о том, что жизнь в древнем греческом полисе была обычной... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T19:22

2023-05-04T19:22

2023-05-04T19:22

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

история

археология в крыму

севастополь

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

культура

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128532410_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_99b3be458f932317564a7a8ac6d234e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Уникальные находки, обнаруженные археологами у Свято-Владимирского собор в Херсонесе, свидетельствуют о том, что жизнь в древнем греческом полисе была обычной даже в 14 веке, то есть в последний период существования города, хотя в современных путеводителях иные сведения. Об этом журналистам сообащили сотрудники музея по итогам очередного этапа раскопок, предваряющих реставрацию храма.Речь идет о находках, обнаруженных в месте древнего захоронения у самых стен собора. Это чаша-пиала из поливной керамики с монограммой святого Михаила, черепки амфор с прочерченными крестами и надписями: "Христос ника" ("Христос победитель"), а также обереги для детей и беременных женщин в виде подвесок-каури – из раковин Красного моря и Индийского океана, которые завозились в Крым различными путями.Все находки относятся к 14 веку, и все они свидетельствуют о том, что полис в последний период своего существования жил полной жизнью, в том числе в самом своем центре, говорит ученый секретарь музея-заповедника Наталия Гинькут.По словам Гинькут, похожие вещицы находили и в других местах захоронений на Крымском полуострове. Например, в Гурзуфе, на Южном берегу Крыма, в Алуште и в храмах горного Крыма, "но их немного". Такие же обнаруживались и на некоторых средиземноморских объектах, и это доказывает, что повсюду здесь проводились обряды, характерные для всего православного мира того времени.Однако в Херсонесе подобные артефакты поздневизантийского периода обнаружены впервые, и это делает находки вдвойне уникальными, отметила Гинькут. По ее словам, открытия были сделаны благодаря качественной археологии, иначе "все это можно было пропустить".В пресс-службе музея уточнили РИА Новости Крым, что при раскопках используются новые методики, в частности цифровая фиксация и фотограмметрия. "Связано это с большим опытом самих археологов", – пояснили в музее.Старший научный сотрудник отдела "Городище и некрополь" музея-заповедника Екатерина Лесная уточнила, что помимо перечисленных находок, археологи обнаружили элементы одежды жителей Херсонеса. В частности, пуговицы-бубенчики из белого металла и бронзы, которые также датируют 14 веком. Доказательством тому, что Херсонес в полной мере функционировал в тот период, являются сами остатки средневекового храма, обнаруженные к востоку от собора.Археологические исследования с шурфированием фундамета по периметру Свято-Владимирского собора в Херсонесе являются предпроектными и ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать другие работы на объекте культурного наследия (ОКН).В апреле, ученые обнаружили в Херсонесе фрагмент самой крупной скульптуры за 200 лет исследований, предположительно, изображающей римского императора. Тогда замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране ОКН Татьяна Сарапулкина рассказала, что идет согласование и подготовка к выдаче разрешения на проведение реставрации собора, причем проект немного изменится в связи с новыми ценными находками.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в Херсонесе Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов

херсонес

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", история, археология в крыму, севастополь, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, культура, новости, новости крыма