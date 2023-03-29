https://crimea.ria.ru/20230329/drugaya-storona-raskopok-uchenyy-nazval-tri-problemy-krymskikh-arkheologov-1127824830.html
Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
Недостаточное финансирование, нехватка мест хранения найденных артефактов и кадровый вопрос – три главные проблемы крымских археологов. О том, как они решаются, РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T07:31
2023-03-29T07:31
2023-03-29T12:18
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крым в истории: секреты, факты, фото
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Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН назвал три главные проблемы крымских археологов
Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН назвал три главные проблемы крымских археологов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Недостаточное финансирование, нехватка мест хранения найденных артефактов и кадровый вопрос – три главные проблемы крымских археологов. О том, как они решаются, и какие открытия удается сделать ученым, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.Где хранятся артефактыПо словам Майко, проблема хранения археологических находок образовалась после 2014 года, когда начались масштабные археологические исследования в связи с большими крымскими стройками. Ученые получили и до сих пор получают огромное количество археологического материала, который просто некуда складывать.В этой связи он выступает за то, чтобы сдавать в музеи только артефакты большой научной ценности."Определить это могут только специалисты, потому что иногда небольшой черепок значит больше, чем какая-то находка даже из драгоценного металла. Сейчас исследователи и музей находят компромиссы, но вообще проблему хранения надо решать", – продолжает он.Деньги и людиТрадиционно в Крыму работает множество археологических экспедиций самых разных научных организаций из разных регионов страны. Активно "копают" Керчь, Феодосию, западное побережье Крыма, пещерные города Бахчисарайского района, и неизменно получают отличные результаты: ценные находки периодов бронзы, античности, средневековья. Работы много, но часть процессов тормозит кадровая проблема:При этом, по его словам, археологом сейчас быть выгодно, "зарплата высокая". Что касается финансирования раскопок, тут сложнее. Ученым не хватает денег на все запланированные исследования. "Безусловно, есть гранты. Например, экспедиция на Экси-Кермене имеет серьезную грантовую поддержку. У других экспедиций возникают трудности. Но все же хочу подчеркнуть, что это не влияет на серьезные результаты, которых мы достигли и еще достигнем", – убежден археолог."Неправильный" законПроведение конференций, издательская работа и самое главное – организация раскопок – все это происходит за деньги от хозрасчетных работ по проведению археологических экспертиз перед началом больших инфраструктурных строек. Однако этого дохода археологи могут лишиться.Больше того, из строго археологической проблема может вырасти в глобальную, когда в Крыму начнут останавливаться большие строки."Если будут обнаружены такие археологические объекты, которые невозможно не заметить – каменные стены, целые сосуды, погребения – конечно, департамент по охране культурного наследия будет давать постановления на остановку работ. Но денег на раскопки, которые должны были быть заложены в смету, не будет. Получится ситуация, что многие стройки встанут. А для территории Крыма, где археологические слои на каждом шагу, это ситуация наиболее вероятна", – прогнозирует ученый.В этой связи сотрудники Института археологии Крыма РАН и их коллеги из других научных учреждений активно выступают против отмены археологических экспертиз.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу ХерсонесаСаблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"Дерибан культурного наследия: как и от кого охраняют историю Крыма
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археология в крыму, крым, новости, новости крыма, общество, вадим майко, крым в истории: секреты, факты, фото
Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
Ученый Майко назвал три главные проблемы крымских археологов
07:31 29.03.2023 (обновлено: 12:18 29.03.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым.
Недостаточное финансирование, нехватка мест хранения найденных артефактов и кадровый вопрос – три главные проблемы крымских археологов. О том, как они решаются, и какие открытия удается сделать ученым, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Где хранятся артефакты
По словам Майко, проблема хранения археологических находок образовалась после 2014 года, когда начались масштабные археологические исследования в связи с большими крымскими стройками. Ученые получили и до сих пор получают огромное количество археологического материала, который просто некуда складывать.
"Находок было настолько много, что ни один музей Крыма не в состоянии их принять. При этом все находки, сделанные на полуострове должны оставаться здесь же. Было несколько проектов строительства больших археологических хранилищ, но пока эти проекты в жизнь не воплощены", – констатирует ученый.
В этой связи он выступает за то, чтобы сдавать в музеи только артефакты большой научной ценности.
"Определить это могут только специалисты, потому что иногда небольшой черепок значит больше, чем какая-то находка даже из драгоценного металла. Сейчас исследователи и музей находят компромиссы, но вообще проблему хранения надо решать", – продолжает он.
Деньги и люди
Традиционно в Крыму работает множество археологических экспедиций самых разных научных организаций из разных регионов страны. Активно "копают" Керчь, Феодосию, западное побережье Крыма, пещерные города Бахчисарайского района, и неизменно получают отличные результаты: ценные находки периодов бронзы, античности, средневековья. Работы много, но часть процессов тормозит кадровая проблема:
"Молодых специалистов надо привлекать во все отрасли науки и в археологию в частности", – настаивает Майко.
При этом, по его словам, археологом сейчас быть выгодно, "зарплата высокая". Что касается финансирования раскопок, тут сложнее. Ученым не хватает денег на все запланированные исследования. "Безусловно, есть гранты. Например, экспедиция на Экси-Кермене имеет серьезную грантовую поддержку. У других экспедиций возникают трудности. Но все же хочу подчеркнуть, что это не влияет на серьезные результаты, которых мы достигли и еще достигнем", – убежден археолог.
"Неправильный" закон
Проведение конференций, издательская работа и самое главное – организация раскопок – все это происходит за деньги от хозрасчетных работ по проведению археологических экспертиз перед началом больших инфраструктурных строек. Однако этого дохода археологи могут лишиться.
"Существует федеральный закон об объектах культурного наследия – продуманный, который функционирует больше 20 лет, но каждый год его пытаются переделать. И вот, в последнее время это касается отмены археологической экспертизы. Это плохая практика, которая будет вести к разрушению археологического наследия страны. Сложно представить, что обычные строители будут фиксировать небольшие фрагменты керамики или других артефактов, которые будут им попадаться", – поясняет гость эфира.
Больше того, из строго археологической проблема может вырасти в глобальную, когда в Крыму начнут останавливаться большие строки.
"Если будут обнаружены такие археологические объекты, которые невозможно не заметить – каменные стены, целые сосуды, погребения – конечно, департамент по охране культурного наследия будет давать постановления на остановку работ. Но денег на раскопки, которые должны были быть заложены в смету, не будет. Получится ситуация, что многие стройки встанут. А для территории Крыма, где археологические слои на каждом шагу, это ситуация наиболее вероятна", – прогнозирует ученый.
В этой связи сотрудники Института археологии Крыма РАН и их коллеги из других научных учреждений активно выступают против отмены археологических экспертиз.
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