https://crimea.ria.ru/20230329/drugaya-storona-raskopok-uchenyy-nazval-tri-problemy-krymskikh-arkheologov-1127824830.html

Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов

Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов

Недостаточное финансирование, нехватка мест хранения найденных артефактов и кадровый вопрос – три главные проблемы крымских археологов. О том, как они решаются, РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T07:31

2023-03-29T07:31

2023-03-29T12:18

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Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН назвал три главные проблемы крымских археологов Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН назвал три главные проблемы крымских археологов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Недостаточное финансирование, нехватка мест хранения найденных артефактов и кадровый вопрос – три главные проблемы крымских археологов. О том, как они решаются, и какие открытия удается сделать ученым, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.Где хранятся артефактыПо словам Майко, проблема хранения археологических находок образовалась после 2014 года, когда начались масштабные археологические исследования в связи с большими крымскими стройками. Ученые получили и до сих пор получают огромное количество археологического материала, который просто некуда складывать.В этой связи он выступает за то, чтобы сдавать в музеи только артефакты большой научной ценности."Определить это могут только специалисты, потому что иногда небольшой черепок значит больше, чем какая-то находка даже из драгоценного металла. Сейчас исследователи и музей находят компромиссы, но вообще проблему хранения надо решать", – продолжает он.Деньги и людиТрадиционно в Крыму работает множество археологических экспедиций самых разных научных организаций из разных регионов страны. Активно "копают" Керчь, Феодосию, западное побережье Крыма, пещерные города Бахчисарайского района, и неизменно получают отличные результаты: ценные находки периодов бронзы, античности, средневековья. Работы много, но часть процессов тормозит кадровая проблема:При этом, по его словам, археологом сейчас быть выгодно, "зарплата высокая". Что касается финансирования раскопок, тут сложнее. Ученым не хватает денег на все запланированные исследования. "Безусловно, есть гранты. Например, экспедиция на Экси-Кермене имеет серьезную грантовую поддержку. У других экспедиций возникают трудности. Но все же хочу подчеркнуть, что это не влияет на серьезные результаты, которых мы достигли и еще достигнем", – убежден археолог."Неправильный" законПроведение конференций, издательская работа и самое главное – организация раскопок – все это происходит за деньги от хозрасчетных работ по проведению археологических экспертиз перед началом больших инфраструктурных строек. Однако этого дохода археологи могут лишиться.Больше того, из строго археологической проблема может вырасти в глобальную, когда в Крыму начнут останавливаться большие строки."Если будут обнаружены такие археологические объекты, которые невозможно не заметить – каменные стены, целые сосуды, погребения – конечно, департамент по охране культурного наследия будет давать постановления на остановку работ. Но денег на раскопки, которые должны были быть заложены в смету, не будет. Получится ситуация, что многие стройки встанут. А для территории Крыма, где археологические слои на каждом шагу, это ситуация наиболее вероятна", – прогнозирует ученый.В этой связи сотрудники Института археологии Крыма РАН и их коллеги из других научных учреждений активно выступают против отмены археологических экспертиз.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу ХерсонесаСаблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"Дерибан культурного наследия: как и от кого охраняют историю Крыма

https://crimea.ria.ru/20230112/na-skolko-krym-izuchen-arkheologami-i-chto-ostanetsya-potomkam--mnenie-1126373799.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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