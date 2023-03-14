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В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса
В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса
В Севастополе собственник земельного участка во время строительства частично уничтожил объект культурного наследия "Усадьба с винодельней", относящийся к... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T12:44
2023-03-14T12:45
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе собственник земельного участка во время строительства частично уничтожил объект культурного наследия "Усадьба с винодельней", относящийся к античным памятникам древнего Херсонеса. В отношении виновного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском управлении ФСБ.Как установило следствие, местный житель арендовал у города, а потом получил в собственность земельный участок в районе Монастырской балки у мыса Фиолент. Известно, что там расположены садовые товарищества, в границах которых есть несколько объектов культурного наследия."Согласно заключению специалиста Института археологии Крыма РАН, указанные действия повлекли частичное уничтожение объекта культурного наследия и причинили ему невосполнимый ущерб", - отметили в ведомстве.Строительство остановлено. В отношении хозяина участка возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, –до шести лет лишения свободы.Ранее депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов заявлял о необходимости разбираться с тем, на каком основании в границах объекта археологии появились земельные участки для хозяйственной деятельности. Парламентарий отмечал, что, согласно кадастровой карте, пять из них появились в 2019 году, а шестой – в начале 2020 года. "То есть это не ранее учтенные, которые достались в наследство от Украины, а сформированные уже в российский период Севастополя", – сказал Горелов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму утрачивают уникальные археологические памятники На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
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севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, закон и право, застроенный крым: проблема и поиск решений, новости крыма, крым
В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса

УФСБ: в Севастополе собственник участка уничтожил археологический памятник Херсонеса

12:44 14.03.2023 (обновлено: 12:45 14.03.2023)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкАрхеологические раскопки на мысе Фиолент
Археологические раскопки на мысе Фиолент - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе собственник земельного участка во время строительства частично уничтожил объект культурного наследия "Усадьба с винодельней", относящийся к античным памятникам древнего Херсонеса. В отношении виновного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском управлении ФСБ.
Как установило следствие, местный житель арендовал у города, а потом получил в собственность земельный участок в районе Монастырской балки у мыса Фиолент. Известно, что там расположены садовые товарищества, в границах которых есть несколько объектов культурного наследия.
По информации УФСБ, собственник земли стал возводить жилой дом в границах выявленного объекта археологического наследия "Усадьба с винодельней". В результате памятник IV в. до н.э. – I в. н. э., включенный в единый госреестр как объект культурного наследия федерального значения, оказался частично разрушен: был уничтожен "сопутствующий ему культурный слой, содержащий уникальную историческую информацию".
"Согласно заключению специалиста Института археологии Крыма РАН, указанные действия повлекли частичное уничтожение объекта культурного наследия и причинили ему невосполнимый ущерб", - отметили в ведомстве.
Строительство остановлено. В отношении хозяина участка возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, –до шести лет лишения свободы.
Ранее депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов заявлял о необходимости разбираться с тем, на каком основании в границах объекта археологии появились земельные участки для хозяйственной деятельности. Парламентарий отмечал, что, согласно кадастровой карте, пять из них появились в 2019 году, а шестой – в начале 2020 года. "То есть это не ранее учтенные, которые достались в наследство от Украины, а сформированные уже в российский период Севастополя", – сказал Горелов.
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