https://crimea.ria.ru/20230314/v-sevastopole-chastnaya-stroyka-unichtozhila-antichnuyu-usadbu-khersonesa--1127525780.html

В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса

В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса - РИА Новости Крым, 14.03.2023

В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса

В Севастополе собственник земельного участка во время строительства частично уничтожил объект культурного наследия "Усадьба с винодельней", относящийся к... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T12:44

2023-03-14T12:44

2023-03-14T12:45

севастополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

общество

закон и право

застроенный крым: проблема и поиск решений

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110070/62/1100706232_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_d377a7047d7584543561fd2d6130a564.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе собственник земельного участка во время строительства частично уничтожил объект культурного наследия "Усадьба с винодельней", относящийся к античным памятникам древнего Херсонеса. В отношении виновного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском управлении ФСБ.Как установило следствие, местный житель арендовал у города, а потом получил в собственность земельный участок в районе Монастырской балки у мыса Фиолент. Известно, что там расположены садовые товарищества, в границах которых есть несколько объектов культурного наследия."Согласно заключению специалиста Института археологии Крыма РАН, указанные действия повлекли частичное уничтожение объекта культурного наследия и причинили ему невосполнимый ущерб", - отметили в ведомстве.Строительство остановлено. В отношении хозяина участка возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, –до шести лет лишения свободы.Ранее депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов заявлял о необходимости разбираться с тем, на каком основании в границах объекта археологии появились земельные участки для хозяйственной деятельности. Парламентарий отмечал, что, согласно кадастровой карте, пять из них появились в 2019 году, а шестой – в начале 2020 года. "То есть это не ранее учтенные, которые достались в наследство от Украины, а сформированные уже в российский период Севастополя", – сказал Горелов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму утрачивают уникальные археологические памятники На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, закон и право, застроенный крым: проблема и поиск решений, новости крыма, крым