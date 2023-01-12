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На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение
На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение - РИА Новости Крым, 12.01.2023
На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение
С точки зрения археологии территория Крымского полуострова представляет собой большую ценность для потомков и будет приносить разнообразные находки еще не одно... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T21:29
2023-01-12T21:29
2023-01-12T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. С точки зрения археологии территория Крымского полуострова представляет собой большую ценность для потомков и будет приносить разнообразные находки еще не одно столетие. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По его словам, несмотря на многолетнюю работу ученых, Крым остается практически не изученной с точки зрения археологии территорией. Самые известные памятники полуострова исследуются десятилетиями, но раскопаны не более чем на 15%.Эксперт убежден, что каждая научная экспедиция будет подтверждать, корректировать либо полностью опровергать знания, полученные за годы работ.В мире существует практика консервации исторически значимых территорий для более поздних и точных исследований, отметила заместитель Майко Эльзара Хайрединова. Таким образом археологи сохраняют землю до появления более совершенных технологий и методов исследований. Так поступили с древнеримским городом Помпеи в Италии, погибшим в результате извержения вулкана Везувий – 25% его территории остаются нетронутыми, привела пример эксперт.Хайрединова пояснила, что главное не количество, а качество раскопок. Важнейшая задача проводимых сегодня археологических работ – детальная фиксация буквально каждого сантиметра исследуемой площади."Мы не обязаны все сразу понимать, первая задача – как можно подробнее зафиксировать ситуацию, которую мы видим, послойно снимая землю, а открытия придут потом. Ни раз так бывало, что понимание найденных вещей приходит лишь со временем, когда находишь их аналогию и читаешь литературу. Найти красивый клад, каких-то золотых, представительных вещей, конечно, хорошо, это порадует публику, но лично для меня большее значение имеют невзрачные маленькие вещи, которые позволяют лучше заглянуть в прошлое", - заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым: Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизацииКак выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видеоНе идеально, но лучше, чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму
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Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко: известные памятники археологии в Крыму изучены не более чем на 15%
Несмотря на многолетнюю работу ученых, Крым остается практически не изученной с точки зрения археологии территорией. Самые известные памятники полуострова исследуются десятилетиями, но раскопаны не более чем на 15%. Об этом рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко
2023-01-12T21:29
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На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение
Директор Института археологии Крыма РАН: известные памятники изучены не более чем на 15%
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. С точки зрения археологии территория Крымского полуострова представляет собой большую ценность для потомков и будет приносить разнообразные находки еще не одно столетие. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
По его словам, несмотря на многолетнюю работу ученых, Крым остается практически не изученной с точки зрения археологии территорией. Самые известные памятники полуострова исследуются десятилетиями, но раскопаны не более чем на 15%.
"Херсонес – наиболее изученный памятник – максимум раскопан на две трети, а большей одной трети вообще не исследованы. Об остальных и говорить нечего. Крым абсолютно не изучен, поэтому каждый сезон приносит новые археологические открытия и так будет продолжаться еще не одно столетие", - сказал он.
Эксперт убежден, что каждая научная экспедиция будет подтверждать, корректировать либо полностью опровергать знания, полученные за годы работ.
В мире существует практика консервации исторически значимых территорий для более поздних и точных исследований, отметила заместитель Майко Эльзара Хайрединова. Таким образом археологи сохраняют землю до появления более совершенных технологий и методов исследований. Так поступили с древнеримским городом Помпеи в Италии, погибшим в результате извержения вулкана Везувий – 25% его территории остаются нетронутыми, привела пример эксперт.
Хайрединова пояснила, что главное не количество, а качество раскопок. Важнейшая задача проводимых сегодня археологических работ – детальная фиксация буквально каждого сантиметра исследуемой площади.
"Мы не обязаны все сразу понимать, первая задача – как можно подробнее зафиксировать ситуацию, которую мы видим, послойно снимая землю, а открытия придут потом. Ни раз так бывало, что понимание найденных вещей приходит лишь со временем, когда находишь их аналогию и читаешь литературу. Найти красивый клад, каких-то золотых, представительных вещей, конечно, хорошо, это порадует публику, но лично для меня большее значение имеют невзрачные маленькие вещи, которые позволяют лучше заглянуть в прошлое", - заключила она.
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