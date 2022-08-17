https://crimea.ria.ru/20220817/ne-idealno-no-luchshe-chem-bylo-arkheologi-o-chernykh-kopatelyakh-v-krymu-1124184546.html

Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму

Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму

Крымские ученые удовлетворены возрастающим взаимодействием с силовыми структурами. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости в Симферополе... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T07:39

2022-08-17T07:39

2022-08-17T07:39

крым

археология в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Крымские ученые удовлетворены возрастающим взаимодействием с силовыми структурами. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости в Симферополе рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.При этом он указал, что так называемых "черных копателей" на полуострове меньше не стало."Их осталось столько же, если не стало больше: доступность металлоискателей не способствует уменьшению количества грабителей", - подчеркнул он.Но, в отличие от украинских времен, сейчас археологи и историки лучше борются с нарушителями именно благодаря сотрудничеству с силовыми структурами.Почему в Крыму утрачивают уникальные археологические памятники >>В феврале 2014 года парламентарии Крыма анонсировали подготовку законодательных инициатив об ужесточении правил работы поисковиков, ведущих раскопки на территории Крыма. По мнению главы комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, в первую очередь Крыму необходимо упорядочить реестр официальных поисковых отрядов и граждан, имеющих соответствующие разрешения. Также, по его мнению, в Крыму не должны работать поисковики из других регионов.

https://crimea.ria.ru/20220201/v-krymu-pridumayut-novyy-zakon-protiv-chernykh-kopateley-1122221275.html

https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-raskopali-netronutye-skifskie-kurgany---chto-nashli-1124147771.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, археология в крыму