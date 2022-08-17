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Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму
Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму
Крымские ученые удовлетворены возрастающим взаимодействием с силовыми структурами. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости в Симферополе... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T07:39
2022-08-17T07:39
крым
археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Крымские ученые удовлетворены возрастающим взаимодействием с силовыми структурами. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости в Симферополе рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.При этом он указал, что так называемых "черных копателей" на полуострове меньше не стало."Их осталось столько же, если не стало больше: доступность металлоискателей не способствует уменьшению количества грабителей", - подчеркнул он.Но, в отличие от украинских времен, сейчас археологи и историки лучше борются с нарушителями именно благодаря сотрудничеству с силовыми структурами.Почему в Крыму утрачивают уникальные археологические памятники &gt;&gt;В феврале 2014 года парламентарии Крыма анонсировали подготовку законодательных инициатив об ужесточении правил работы поисковиков, ведущих раскопки на территории Крыма. По мнению главы комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, в первую очередь Крыму необходимо упорядочить реестр официальных поисковых отрядов и граждан, имеющих соответствующие разрешения. Также, по его мнению, в Крыму не должны работать поисковики из других регионов.
https://crimea.ria.ru/20220201/v-krymu-pridumayut-novyy-zakon-protiv-chernykh-kopateley-1122221275.html
https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-raskopali-netronutye-skifskie-kurgany---chto-nashli-1124147771.html
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крым, археология в крыму
Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму

Ученые Крыма наращивают взаимодействие с силовиками ради сохранения исторического наследия

07:39 17.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАрхеологические раскопки. Архивное фото
Археологические раскопки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Крымские ученые удовлетворены возрастающим взаимодействием с силовыми структурами. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости в Симферополе рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
При этом он указал, что так называемых "черных копателей" на полуострове меньше не стало.
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:33Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму придумают новый закон против "черных копателей"
"Их осталось столько же, если не стало больше: доступность металлоискателей не способствует уменьшению количества грабителей", - подчеркнул он.
Но, в отличие от украинских времен, сейчас археологи и историки лучше борются с нарушителями именно благодаря сотрудничеству с силовыми структурами.
Почему в Крыму утрачивают уникальные археологические памятники >>
"На мой взгляд, стали лучше мониторить ситуацию наши силовые структуры. Чаще возникают разные судебные процессы, нашим специалистам достаточно часто приходится писать экспертизы на предметы, которые изымают у грабителей, выезжать на место задержания преступников и участвовать в судебных процессах. Мы постоянно на связи с ФСБ, прокуратурой и МВД. То есть эта работа активизировалась. Ситуация не идеальная, но лучше, чем была", - резюмировал ученый.
Археологические раскопки
12 августа, 14:15
В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы - что нашли
В феврале 2014 года парламентарии Крыма анонсировали подготовку законодательных инициатив об ужесточении правил работы поисковиков, ведущих раскопки на территории Крыма. По мнению главы комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, в первую очередь Крыму необходимо упорядочить реестр официальных поисковых отрядов и граждан, имеющих соответствующие разрешения. Также, по его мнению, в Крыму не должны работать поисковики из других регионов.
 
КрымАрхеология в Крыму
 
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