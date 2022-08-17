Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму
Ученые Крыма наращивают взаимодействие с силовиками ради сохранения исторического наследия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Крымские ученые удовлетворены возрастающим взаимодействием с силовыми структурами. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости в Симферополе рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
При этом он указал, что так называемых "черных копателей" на полуострове меньше не стало.
"Их осталось столько же, если не стало больше: доступность металлоискателей не способствует уменьшению количества грабителей", - подчеркнул он.
Но, в отличие от украинских времен, сейчас археологи и историки лучше борются с нарушителями именно благодаря сотрудничеству с силовыми структурами.
"На мой взгляд, стали лучше мониторить ситуацию наши силовые структуры. Чаще возникают разные судебные процессы, нашим специалистам достаточно часто приходится писать экспертизы на предметы, которые изымают у грабителей, выезжать на место задержания преступников и участвовать в судебных процессах. Мы постоянно на связи с ФСБ, прокуратурой и МВД. То есть эта работа активизировалась. Ситуация не идеальная, но лучше, чем была", - резюмировал ученый.
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