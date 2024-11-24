https://crimea.ria.ru/20241124/interesnye-fakty-o-dne-materi-v-rossii---infografika-1142089009.html

Интересные факты о Дне матери в России - инфографика

Интересные факты о Дне матери в России - инфографика - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Интересные факты о Дне матери в России - инфографика

День матери - международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T11:05

2024-11-24T11:05

2024-11-24T11:05

инфографика

день матери

праздники и памятные даты

общество

россия

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День матери - международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24 ноября.Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки. Интересные факты о празднике - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день матери, праздники и памятные даты, общество, россия, инфографика