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Интересные факты о Дне матери в России - инфографика
Интересные факты о Дне матери в России - инфографика - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Интересные факты о Дне матери в России - инфографика
День матери - международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T11:05
2024-11-24T11:05
2024-11-24T11:05
инфографика
день матери
праздники и памятные даты
общество
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День матери - международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24 ноября.Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки. Интересные факты о празднике - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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день матери, праздники и памятные даты, общество, россия, инфографика
Интересные факты о Дне матери в России - инфографика
Интересные факты о Дне матери в России в инфографике РИА Новости Крым