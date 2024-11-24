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Подарила жизнь и заботу: что крымчане запомнили о маме
Подарила жизнь и заботу: что крымчане запомнили о маме - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Подарила жизнь и заботу: что крымчане запомнили о маме
Читала сказки перед сном, баловала сладостями, вкусно готовила, водила в театр, поддерживала, оберегала, давала мудрые советы, подарила жизнь и свою заботу. Все РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым.Читала сказки перед сном, баловала сладостями, вкусно готовила, водила в театр, поддерживала, оберегала, давала мудрые советы, подарила жизнь и свою заботу. Все эти приятные воспоминания связаны с самым главным человеком в жизни каждого человека – мамой. Роль мамы для ребенка невозможно переоценить. В День матери, корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди гостей и жителей крымском столицы и попросили рассказать, чем их баловали мамы в детстве и какое самое яркое воспоминание о ней сохранилось в памяти.Подробнее - в нашем видео.День матери - международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24 ноября.Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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видео, праздники и памятные даты, день матери, крым, опрос, видео
Подарила жизнь и заботу: что крымчане запомнили о маме
В День матери жители Симферополя делятся воспоминаниями о своих мамах – опрос