https://crimea.ria.ru/20241124/situatsiya-na-dorogakh-kryma-iz-za-nepogody-est-li-zatrudneniya-v-dvizhenii-1142092576.html

Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении

Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении

В Крыму из-за непогоды дорожники с шести вечера субботы и всю ночь очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T15:01

2024-11-24T15:01

2024-11-24T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму из-за непогоды дорожники с шести вечера субботы и всю ночь очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. Об этом РИА Новости Крым сообщили в "Крыавтодоре".Кроме того, противогололедная обработка местами проведена на дорогах: Бахчисарай – Новопавловка – Научный, Грушевка – Судак, Белогорск – Феодосия."Проезд обеспечен на 100%. Состояние дорожного покрытия мониторим постоянно", – подчеркнули в "Крымавтодоре".Ранее в Главном управлении МЧС России по РК сообщили, что в ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.В администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор" рассказали, что дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. По информации властей, песок и техническая соль заготовлены в полном объеме. Надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары планируют обрабатывать с помощью химических противогололедных материалов – калийной соли, которой заготовили 120 тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеКак энергетики Севастополя подготовились к непогодеКакой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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