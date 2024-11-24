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Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении
Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении
В Крыму из-за непогоды дорожники с шести вечера субботы и всю ночь очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T15:01
2024-11-24T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму из-за непогоды дорожники с шести вечера субботы и всю ночь очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. Об этом РИА Новости Крым сообщили в "Крыавтодоре".Кроме того, противогололедная обработка местами проведена на дорогах: Бахчисарай – Новопавловка – Научный, Грушевка – Судак, Белогорск – Феодосия."Проезд обеспечен на 100%. Состояние дорожного покрытия мониторим постоянно", – подчеркнули в "Крымавтодоре".Ранее в Главном управлении МЧС России по РК сообщили, что в ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.В администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор" рассказали, что дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. По информации властей, песок и техническая соль заготовлены в полном объеме. Надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары планируют обрабатывать с помощью химических противогололедных материалов – калийной соли, которой заготовили 120 тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеКак энергетики Севастополя подготовились к непогодеКакой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымавтодор, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, стихия
Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении

Дороги в Крыму всю ночь чистили от снега и обрабатывали противогололедной смесью

15:01 24.11.2024
 
© КрымавтодорЗаснеженный Ангарский перевал
Заснеженный Ангарский перевал
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму из-за непогоды дорожники с шести вечера субботы и всю ночь очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. Об этом РИА Новости Крым сообщили в "Крыавтодоре".

"На 6 часов утра на Ангарском перевале очищено 140 километров, обработано соляным рассолом 108 километров. На дежурстве было 75 единиц техники", сообщили на предприятии.

Кроме того, противогололедная обработка местами проведена на дорогах: Бахчисарай – Новопавловка – Научный, Грушевка – Судак, Белогорск – Феодосия.
"Проезд обеспечен на 100%. Состояние дорожного покрытия мониторим постоянно", – подчеркнули в "Крымавтодоре".
Ранее в Главном управлении МЧС России по РК сообщили, что в ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.
В администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор" рассказали, что дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. По информации властей, песок и техническая соль заготовлены в полном объеме. Надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары планируют обрабатывать с помощью химических противогололедных материалов – калийной соли, которой заготовили 120 тонн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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