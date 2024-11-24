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Эмиру Кустурице - 70 лет - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Эмиру Кустурице - 70 лет
Эмиру Кустурице - 70 лет - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Эмиру Кустурице - 70 лет
Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T08:45
2024-11-24T08:45
новости
владимир путин (политик)
эмир кустурица
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культура
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур.Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручили Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток"."Благодарю и думаю, что это - родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы сделать (снять фильм – ред.) Достоевского, который все, что сейчас происходит - события в мире, Европе, все это Федор Михайлович предвидел. Он нам сказал, что надо быть вместе и больше соединять наши культуры", - заявил Кустурица под аплодисменты собравшихся.Автор барельефа - профессор Дальневосточного института искусств Игорь Обухов, ранее он написал портрет мальчика в буденовке с морской звездой на ней и уссурийским тигренком в руках на стене одного из домов в Дрвенграде.Кустурица в этом году сообщал, что вскоре приступит к работе над фильмом "Преступление без наказания" по роману Достоевского и что съемки будут проходить в России.В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьерПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, владимир путин (политик), эмир кустурица, кино, искусство , культура, сербия
Эмиру Кустурице - 70 лет

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица отмечает 70-летие

08:45 24.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур.
Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами.
Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручили Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток".
"Благодарю и думаю, что это - родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы сделать (снять фильм – ред.) Достоевского, который все, что сейчас происходит - события в мире, Европе, все это Федор Михайлович предвидел. Он нам сказал, что надо быть вместе и больше соединять наши культуры", - заявил Кустурица под аплодисменты собравшихся.
Автор барельефа - профессор Дальневосточного института искусств Игорь Обухов, ранее он написал портрет мальчика в буденовке с морской звездой на ней и уссурийским тигренком в руках на стене одного из домов в Дрвенграде.
Кустурица в этом году сообщал, что вскоре приступит к работе над фильмом "Преступление без наказания" по роману Достоевского и что съемки будут проходить в России.
В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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