https://crimea.ria.ru/20241020/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-serbii-vuchichem---kreml-1141222162.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T15:09

2024-10-20T15:09

2024-10-20T15:09

владимир путин (политик)

александр вучич

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кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основываются на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Также подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.Помимо этого, президент Сербии поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной целостности Сербии."Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции. Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты", - отмечается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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владимир путин (политик), александр вучич, политика, сербия, новости, кремль