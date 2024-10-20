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Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль
Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T15:09
2024-10-20T15:09
владимир путин (политик)
александр вучич
политика
сербия
новости
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основываются на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Также подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.Помимо этого, президент Сербии поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной целостности Сербии."Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции. Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты", - отмечается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241013/serbiya-rassmatrivaet-prisoedinenie-k-briks-kak-alternativu-evrosoyuzu-1141054241.html
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Новости
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владимир путин (политик), александр вучич, политика, сербия, новости, кремль
Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль

15:09 20.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основываются на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Также подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
Помимо этого, президент Сербии поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной целостности Сербии.
"Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции. Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты", - отмечается в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
13 октября, 17:44
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Владимир Путин (политик)Александр ВучичПолитикаСербияНовостиКремль
 
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Заголовок открываемого материала
15:09Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль
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