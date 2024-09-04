https://crimea.ria.ru/20240904/serbiya-nikogda-ne-stanet-chastyu-antirossiyskoy-isteriki--vitse-premer-1140110611.html

Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер

Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер

Сербия ценит взаимоотношения с Россией и никогда не позволит, чтобы с ее территории производились какие-либо антироссийские операции. Об этом заявил заместитель РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:52

2024-09-04T12:52

2024-09-04T12:57

владимир путин (политик)

россия

сербия

александр вулин

политика

экономика

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сербия ценит взаимоотношения с Россией и никогда не позволит, чтобы с ее территории производились какие-либо антироссийские операции. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.Вулин обозначил тесную связь российского и сербского народов и подчеркнул, что Сербия – самостоятельная и независимая страна, которая сама выбирает себе друзей. Кроме того, она остается единственным государством в Европе, которое не стало вводить антироссийские санкции, напомнил он.В ходе диалога президент России и сербский вице-премьер также коснулись темы снижения торгового оборота и поставок в Сербию российских энергоносителей.Сербия является одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Но добиться этого противнику не удастся, завлял ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Национально-культурную сербскую общину создали в СимферополеДодик заявил о готовности объявить независимость Республики СербскойКак Сербия встретит Путина – мнение

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владимир путин (политик), россия, сербия, александр вулин, политика, экономика, европа