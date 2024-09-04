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Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
Сербия ценит взаимоотношения с Россией и никогда не позволит, чтобы с ее территории производились какие-либо антироссийские операции. Об этом заявил заместитель РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:52
2024-09-04T12:57
владимир путин (политик)
россия
сербия
александр вулин
политика
экономика
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сербия ценит взаимоотношения с Россией и никогда не позволит, чтобы с ее территории производились какие-либо антироссийские операции. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.Вулин обозначил тесную связь российского и сербского народов и подчеркнул, что Сербия – самостоятельная и независимая страна, которая сама выбирает себе друзей. Кроме того, она остается единственным государством в Европе, которое не стало вводить антироссийские санкции, напомнил он.В ходе диалога президент России и сербский вице-премьер также коснулись темы снижения торгового оборота и поставок в Сербию российских энергоносителей.Сербия является одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Но добиться этого противнику не удастся, завлял ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Национально-культурную сербскую общину создали в СимферополеДодик заявил о готовности объявить независимость Республики СербскойКак Сербия встретит Путина – мнение
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владимир путин (политик), россия, сербия, александр вулин, политика, экономика, европа
Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер

Сербия ценит взаимоотношения с Россией и не станет частью антироссийской истерики – Вулин

12:52 04.09.2024 (обновлено: 12:57 04.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сербия ценит взаимоотношения с Россией и никогда не позволит, чтобы с ее территории производились какие-либо антироссийские операции. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.
Вулин обозначил тесную связь российского и сербского народов и подчеркнул, что Сербия – самостоятельная и независимая страна, которая сама выбирает себе друзей. Кроме того, она остается единственным государством в Европе, которое не стало вводить антироссийские санкции, напомнил он.
"Сербия никогда не позволит, чтобы с ее территории производились какие-то антироссийские операции. Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики. И форум свидетельствует о том, насколько вредны попытки изолировать Россию", - заявил он.
В ходе диалога президент России и сербский вице-премьер также коснулись темы снижения торгового оборота и поставок в Сербию российских энергоносителей.

"Настало время собрать комиссию и посмотреть на препятствия, которые возникают, устранить их, тем более, что у нас очень много интересных направлений кооперации в области промышленности, транспорта. РФ выполняет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами - делает это корректно, своевременно, на хороших для Сербии условиях. Есть конкретные вещи - в марте 2025 года истекает срок наших договоров по поставкам газа - все эти темы предстоит обсудить", - сказал Путин.

Сербия является одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Но добиться этого противнику не удастся, завлял ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
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