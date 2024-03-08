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Как Сербия встретит Путина – мнение - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Как Сербия встретит Путина – мнение
Как Сербия встретит Путина – мнение - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Как Сербия встретит Путина – мнение
Сербы любят Россию и ее президента Владимира Путина как сильного лидера, который сражается за свое государство и людей. Если бы он снова приехал в Сербию,... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T21:14
2024-03-08T21:14
новости
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
владимир путин (политик)
сербия
деян берич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Сербы любят Россию и ее президента Владимира Путина как сильного лидера, который сражается за свое государство и людей. Если бы он снова приехал в Сербию, встретить его пришло бы "больше людей, чем в Москве". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сербский доброволец, участник самообороны Севастополя в период Крымской весны и боев за Донбасс Деян Берич.По его словам, это связано с тем, что в Путине сербы видят настоящего президента – человека, "который сражается за свое государство, чтобы люди лучше жили"."Мне кажется, таким любой народ должен быть. Но в Европе что-то происходит наоборот. А в Сербии любят сильных лидеров", – отметил он.Кроме того, в Сербии исторически любят Россию, которая всегда вела освободительные войны, добавил он. И это очень не нравится Западу, который "очень сильно старается испортить отношения Сербии и России", отметил Берич.По его словам, на эти цели уже брошены сербские СМИ."Но все равно люди в Сербии в это не верят. Я вам гарантирую: 80-85% – это люди пророссийские в Сербии", – заключил Деян Берич.Ранее гражданин Сербии Гроздан Чиркович, работающий в данный момент по контракту в Севастополе, рассказал журналисту РИА Новости Крым, что думают сербы о НАТО и России. Читайте также на РИА Новости Крым:"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФЗападу не удастся развалить дружественную России Сербию – экспертРоссийский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию
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новости, мнения, политика, владимир путин (политик), сербия, деян берич
Как Сербия встретит Путина – мнение

Встретить Путина в Сербии выйдет больше людей, чем в Москве – сербский доброволец

21:14 08.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтопробег в поддержку Сербии в Москве
Автопробег в поддержку Сербии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Сербы любят Россию и ее президента Владимира Путина как сильного лидера, который сражается за свое государство и людей. Если бы он снова приехал в Сербию, встретить его пришло бы "больше людей, чем в Москве". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сербский доброволец, участник самообороны Севастополя в период Крымской весны и боев за Донбасс Деян Берич.
"Я вам гарантирую: если бы, например, снова Владимир Владимирович приехал в Сербию, его бы ждало там больше людей, чем в Москве, если бы он вышел где-то на митинг говорить", – сказал Берич.
По его словам, это связано с тем, что в Путине сербы видят настоящего президента – человека, "который сражается за свое государство, чтобы люди лучше жили".
"Мне кажется, таким любой народ должен быть. Но в Европе что-то происходит наоборот. А в Сербии любят сильных лидеров", – отметил он.
Кроме того, в Сербии исторически любят Россию, которая всегда вела освободительные войны, добавил он. И это очень не нравится Западу, который "очень сильно старается испортить отношения Сербии и России", отметил Берич.
По его словам, на эти цели уже брошены сербские СМИ.
"Но все равно люди в Сербии в это не верят. Я вам гарантирую: 80-85% – это люди пророссийские в Сербии", – заключил Деян Берич.
Ранее гражданин Сербии Гроздан Чиркович, работающий в данный момент по контракту в Севастополе, рассказал журналисту РИА Новости Крым, что думают сербы о НАТО и России.
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиМненияПолитикаВладимир Путин (политик)СербияДеян Берич
 
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