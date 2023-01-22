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"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФ

"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФ - РИА Новости Крым, 22.01.2023

"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФ

Заявление о Крыме и новых регионах России, которое сделал президент Сербии Александр Вучич, – результат его попытки "усидеть на двух стульях". Это вызывает... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T13:58

2023-01-22T13:58

2023-01-22T14:02

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявление о Крыме и новых регионах России, которое сделал президент Сербии Александр Вучич, – результат его попытки "усидеть на двух стульях". Это вызывает большое сожаление, но не повлияет на отношения двух народов. Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор России от Крыма Екатерина Алтабаева.Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg заявил, что для Сербии "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, так и останется".Сложная ситуация в Косово и заявление Вучича о Крыме"К тому, может быть, вынудили его обстоятельства, мы понимаем, что с Косово очень сложная ситуация, и он хочет избежать любых военных действий. Тем не менее, это очень горько, когда сегодняшние реалии заставляют человека отказываться от исторических традиций. Сербы и русские имели особенные взаимоотношения на протяжении многих сотен лет. В самое непростое время сербы всегда оказывались рядом с русскими, а русские – рядом с сербами", – прокомментировала сказанное сербским лидером российский сенатор.Мнение Вучича – не мнение народа СербииОна отметила, что соседняя с Сербией страна Евросоюза – Венгрия – несмотря ни на что, иначе проводит свою внешнюю политику и линию взаимоотношений с Россией. Поступить так же и выглядеть достойно лидеру Сербии помешало желание "усидеть на двух стульях" – угодить своему народу и коллективному Западу, считает Алтабаева. Но все это временно."Думаю, что политический лидер – это одно, а народ Сербии в своем большинстве – это другое. Как его (Вучича – ред.) судьба сложится и что он будет делать через год-два, неизвестно. Но я совершенно убеждена, что исторические связи между Сербией и Россией, добрые отношения между двумя народами будут превалировать над всеми политическими, конъюнктурными соображениями", – заключила сенатор.Другие мненияРанее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление президента Сербии о принадлежности Крыма Украине вынужденным. По его словам, этот просербский политик, делая все в интересах своей страны, испытывает "колоссальное давление со стороны западных стран", что и заставляет его озвучивать подобные вещи, расходящиеся с исторической данностью.В свою очередь глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал высказывание Вучича заблуждением.А врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что, несмотря на заявление президента Сербии, жители Донбасса знают, что его слова не соответствуют действительности: "Мы знаем позицию сербского народа и чувствуем его поддержку", – сказал он. Он напомнил, что Донбасс вернулся в Россию законным путем – по итогам референдума.Кто еще из партнеров РФ не признает Крым вслухРанее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, "несмотря на прекрасные отношения с Москвой". Комментируя это, доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин отметил, что иных заявлений от Ирана на сегодняшний день ждать не следует по ряду причин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией, ее поддерживают многие страны Запада. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах В российско-украинском кризисе виноваты США – позиция Ирана К кому примкнет Турция в противостоянии Востока и Запада – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230118/v-gosdume-otvetili-na-slova-finskogo-premera-o-vozvrate-kryma-ukraine-1126459917.html

https://crimea.ria.ru/20221031/chego-zhdat-rossii-ot-novogo-pravitelstva-serbii-1125167863.html

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым, севастополь, александр вучич, политика, в мире, венгрия, мнения, авторы, екатерина алтабаева, сербия