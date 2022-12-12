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Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах
Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах
Ситуация на севере частично признанной республики Косово продолжает обостряться. Сербское население региона вышло на акции протеста и возвело баррикады, которые РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T18:28
2022-12-12T18:28
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косово
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александр вучич
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ситуация на севере частично признанной республики Косово продолжает обостряться. Сербское население региона вышло на акции протеста и возвело баррикады, которые Приштина угрожает снести с применением силы. Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на своем посту. В Кремле заявили, что выступают за обеспечение прав косовских сербов и мирное решение конфликта. Чем может завершиться новый виток противостояния и может ли ситуация перерасти в масштабный вооруженный конфликт - в материале РИА Новости Крым.С чего началось10 декабря на пункте пропуска "Ярине" на севере Косово задержали этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, обвинив его в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.К баррикадам выдвинулись патрули миссии Евросоюза в Косово и бойцы контингента НАТО в Косово и Метохии. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения силами полиции.Текущая обстановка и реакция РоссииВ воскресенье на севере Косово произошло несколько перестрелок. Как утверждает Приштина, "члены некоторых преступных группировок стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе". Силовики в целях самообороны открыли ответный огонь. Сведений о пострадавших нет.В понедельник школы на севере Косово, принадлежащие сербской системе образования, не открылись из-за напряженной ситуации. Также закрыты заведения общепита.В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что Белград пытается избежать вооруженного конфликта и избежать перехода ситуации в "горячую фазу". Однако Приштина "при поддержке США и Евросоюза совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу", заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".По мнению российского посла, поддерживаемые Западом власти Косово пытаются надавить на Вучича в вопросе признания независимости республики.Варианты медленной капитуляцииЭксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что за обострением стоят Вашингтон и Брюссель. Они стремятся "дискредитировать и деморализовать сербов, чтобы в конечном итоге выдавить их из Косово".По мнению Брутера, Вучич в данном случае будет вынужден уступить, чтобы избежать вооруженного столкновения."У него есть два варианта – прогибаться медленно или прогибаться быстро. Он может выбирать. У Вучича нет достаточного ресурса для сопротивления, он его не наработал. В реальности он будет вынужден выторговывать более медленные варианты капитуляции", – считает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие ситуации на Балканах - взгляд из СербииСербия и Косово не согласовали решение о деэскалацииПолитолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
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сербия, косово, политика, в мире, александр вучич, мнения
Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах

Политолог Брутер: Вучич будет выторговывать медленные варианты капитуляции

18:28 12.12.2022
 
© AP Photo AP Photo/Visar KryeziuБаррикады на дороге около деревни Угларе, в северной части Косово
Баррикады на дороге около деревни Угларе, в северной части Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo AP Photo/Visar Kryeziu
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ситуация на севере частично признанной республики Косово продолжает обостряться. Сербское население региона вышло на акции протеста и возвело баррикады, которые Приштина угрожает снести с применением силы. Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на своем посту. В Кремле заявили, что выступают за обеспечение прав косовских сербов и мирное решение конфликта. Чем может завершиться новый виток противостояния и может ли ситуация перерасти в масштабный вооруженный конфликт - в материале РИА Новости Крым.

С чего началось

10 декабря на пункте пропуска "Ярине" на севере Косово задержали этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, обвинив его в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.
К баррикадам выдвинулись патрули миссии Евросоюза в Косово и бойцы контингента НАТО в Косово и Метохии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения силами полиции.
Официальный Белград заявил, что хочет попросить у миссии под эгидой НАТО (KFOR) разрешения разместить в регионе сербских военных и полицию. Президент Сербии Александр Вучич признался, что 11 декабря стало самым трудным днем в его политической карьере. Он также объявил о созыве экстренного заседания Совета национальной безопасности, заявив о попытке Приштины покончить с "сербской проблемой". Глава государства призвал сербов на севере Косово и Метохии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Текущая обстановка и реакция России

В воскресенье на севере Косово произошло несколько перестрелок. Как утверждает Приштина, "члены некоторых преступных группировок стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе". Силовики в целях самообороны открыли ответный огонь. Сведений о пострадавших нет.
В понедельник школы на севере Косово, принадлежащие сербской системе образования, не открылись из-за напряженной ситуации. Также закрыты заведения общепита.
В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что Белград пытается избежать вооруженного конфликта и избежать перехода ситуации в "горячую фазу". Однако Приштина "при поддержке США и Евросоюза совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу", заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению российского посла, поддерживаемые Западом власти Косово пытаются надавить на Вучича в вопросе признания независимости республики.

Варианты медленной капитуляции

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что за обострением стоят Вашингтон и Брюссель. Они стремятся "дискредитировать и деморализовать сербов, чтобы в конечном итоге выдавить их из Косово".
"Главное для США и европейских структур – забрать всю оставшуюся субъектность у сербов, которые, по их мнению, являются представителями альтернативного геополитического взгляда. Сербский мир в их глазах потенциально является русским миром", – пояснил аналитик.
По мнению Брутера, Вучич в данном случае будет вынужден уступить, чтобы избежать вооруженного столкновения.
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"У него есть два варианта – прогибаться медленно или прогибаться быстро. Он может выбирать. У Вучича нет достаточного ресурса для сопротивления, он его не наработал. В реальности он будет вынужден выторговывать более медленные варианты капитуляции", – считает политолог.
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