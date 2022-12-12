https://crimea.ria.ru/20221212/obostrenie-v-kosovo-gryanet-li-novaya-voyna-na-balkanakh-1125825876.html

Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах

Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах

Ситуация на севере частично признанной республики Косово продолжает обостряться. Сербское население региона вышло на акции протеста и возвело баррикады, которые РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T18:28

2022-12-12T18:28

2022-12-12T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ситуация на севере частично признанной республики Косово продолжает обостряться. Сербское население региона вышло на акции протеста и возвело баррикады, которые Приштина угрожает снести с применением силы. Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на своем посту. В Кремле заявили, что выступают за обеспечение прав косовских сербов и мирное решение конфликта. Чем может завершиться новый виток противостояния и может ли ситуация перерасти в масштабный вооруженный конфликт - в материале РИА Новости Крым.С чего началось10 декабря на пункте пропуска "Ярине" на севере Косово задержали этнического серба и бывшего полицейского косовской полиции Деяна Пантича, обвинив его в терроризме. В ответ на это сербское население края начало возводить баррикады. Они перекрыли проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышли на акции протеста.К баррикадам выдвинулись патрули миссии Евросоюза в Косово и бойцы контингента НАТО в Косово и Метохии. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады, угрожая в противном случае применить силу в отношении протестующих и разрушить заграждения силами полиции.Текущая обстановка и реакция РоссииВ воскресенье на севере Косово произошло несколько перестрелок. Как утверждает Приштина, "члены некоторых преступных группировок стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе". Силовики в целях самообороны открыли ответный огонь. Сведений о пострадавших нет.В понедельник школы на севере Косово, принадлежащие сербской системе образования, не открылись из-за напряженной ситуации. Также закрыты заведения общепита.В сети появилось видео передвижений сербской военной техники по направлению к линии разграничения с частично признанной республикой. Местные жители сообщили, что бронеавтомобили и бронетранспортеры остановились в нескольких километрах от границы с Косово. Сообщается, что Белград перебросил к границе порядка 5 тысяч силовиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии.Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что Белград пытается избежать вооруженного конфликта и избежать перехода ситуации в "горячую фазу". Однако Приштина "при поддержке США и Евросоюза совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу", заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".По мнению российского посла, поддерживаемые Западом власти Косово пытаются надавить на Вучича в вопросе признания независимости республики.Варианты медленной капитуляцииЭксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что за обострением стоят Вашингтон и Брюссель. Они стремятся "дискредитировать и деморализовать сербов, чтобы в конечном итоге выдавить их из Косово".По мнению Брутера, Вучич в данном случае будет вынужден уступить, чтобы избежать вооруженного столкновения."У него есть два варианта – прогибаться медленно или прогибаться быстро. Он может выбирать. У Вучича нет достаточного ресурса для сопротивления, он его не наработал. В реальности он будет вынужден выторговывать более медленные варианты капитуляции", – считает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие ситуации на Балканах - взгляд из СербииСербия и Косово не согласовали решение о деэскалацииПолитолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии

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