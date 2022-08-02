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Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии
Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии
Сербы в Косово больше не хотят терпеть то, что происходит, но рады что в результате произошедшего накануне конфликта не началась война и никто не стрелял. Об... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T07:59
2022-08-02T07:59
2022-08-02T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Сербы в Косово больше не хотят терпеть то, что происходит, но рады что в результате произошедшего накануне конфликта не началась война и никто не стрелял. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства Sputnik Serbia Любинка Милинчич.31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов.Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы >>Она рассказала, что сербы, которые живут в Косово, не хотят больше терпеть то, что происходит.Она подчеркнула, что главное желание сербов - чтобы был мир."Все поддерживают президента, который ежедневно говорит: "Пожалуйста, наберитесь терпения, не делайте резких движений, потому что это должно решиться без войны", — добавила она.Милинчич также выразила надежду, что президент Сербии найдет компромисс для решения конфликтного вопроса."Я думаю, что наш президент продолжит разговаривать с американцами и представителями ЕС, которые должны руководить этими переговорами, и, возможно, дай бог, какой-нибудь компромисс найдется. Но сейчас я его не вижу", — сказала она.По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло. обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность.Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии
Главред Sputnik Serbia Милинчич о конфликте в Косово: давление на сербов продолжится
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Сербы в Косово больше не хотят терпеть то, что происходит, но рады что в результате произошедшего накануне конфликта не началась война и никто не стрелял. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства Sputnik Serbia Любинка Милинчич.
31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов.
"Все рады, что ничего страшного не случилось. Что не было войны и никто не стрелял. Все живы-здоровы. Но все знают, что это не окончательное решение. Завтра, послезавтра или через месяц мы опять будем в таком же положении. Потому что я не жду, что что-то изменится в настроении руководства так называемой республики Косово. У них есть поддержка Америки, конечно, и ЕС, так что я думаю, что давление на сербов продолжится", — поделилась Милинчич.
Она рассказала, что сербы, которые живут в Косово, не хотят больше терпеть то, что происходит.
"Потому что народ в сербском Косово живет очень плохо. Там есть примерно 50 тысяч сербов. Они рассеяны по анклавам, и каждый из этих анклавов окружен албанцами. Это ужас, потому что все знают: если албанцам захочется убить сербов, они могут это сделать за ночь. Конечно, я очень надеюсь, что этого не случится. Что не случится того, что албанцы посчитают провокацией. Но положение сербов там очень плохое", — рассказала Милинчич.
Она подчеркнула, что главное желание сербов - чтобы был мир.
"Все поддерживают президента, который ежедневно говорит: "Пожалуйста, наберитесь терпения, не делайте резких движений, потому что это должно решиться без войны", — добавила она.
Милинчич также выразила надежду, что президент Сербии найдет компромисс для решения конфликтного вопроса.
"Я думаю, что наш президент продолжит разговаривать с американцами и представителями ЕС, которые должны руководить этими переговорами, и, возможно, дай бог, какой-нибудь компромисс найдется. Но сейчас я его не вижу", — сказала она.
По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло. обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность.
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.