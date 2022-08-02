https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html

Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии

Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии

Сербы в Косово больше не хотят терпеть то, что происходит, но рады что в результате произошедшего накануне конфликта не началась война и никто не стрелял. Об... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T07:59

2022-08-02T07:59

2022-08-02T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Сербы в Косово больше не хотят терпеть то, что происходит, но рады что в результате произошедшего накануне конфликта не началась война и никто не стрелял. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства Sputnik Serbia Любинка Милинчич.31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов.Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы >>Она рассказала, что сербы, которые живут в Косово, не хотят больше терпеть то, что происходит.Она подчеркнула, что главное желание сербов - чтобы был мир."Все поддерживают президента, который ежедневно говорит: "Пожалуйста, наберитесь терпения, не делайте резких движений, потому что это должно решиться без войны", — добавила она.Милинчич также выразила надежду, что президент Сербии найдет компромисс для решения конфликтного вопроса."Я думаю, что наш президент продолжит разговаривать с американцами и представителями ЕС, которые должны руководить этими переговорами, и, возможно, дай бог, какой-нибудь компромисс найдется. Но сейчас я его не вижу", — сказала она.По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло. обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность.Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html

https://crimea.ria.ru/20220801/ekspert-nazval-otvetstvennykh-za-besporyadki-na-severe-kosovo-1124023838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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