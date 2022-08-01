https://crimea.ria.ru/20220801/situatsiya-na-balkanakh-mozhet-byt-proverkoy-na-prochnost-ot-nato--ekspert-1124026327.html

Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт

Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт

Обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T17:02

2022-08-01T17:02

2022-08-01T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов."По одной из версий, внезапное решение косоваров никак не связано с происходящим в мире, в том числе с украинским кризисом. Просто они сейчас дозрели до этого решения и решили сделать ход конем. Но у них не получилось. Реакция была достаточно моментальной. Но если предположить, что это как-то связано с тем, что происходит в мире, то это был так называемый "пробный шар"", — предположил эксперт.Он пояснил, что таким образом Косово тестировало реакцию Сербии и ее готовность к вооруженному конфликту."Будут ли они готовы на решительные действия. Предпримут ли что-то, кроме заявлений, в адрес Косово. Приведут ли в боеготовность армию. Сдвинут ли какие-то контингенты к границе. Одним словом, насколько они готовы сегодня вступить в вооруженный конфликт, даже локальный. Посмотреть на реакцию и просчитать возможные действия. Что-то вроде разведки боем", — объяснил Манойло.Профессор подчеркнул, что обычно такие "пробные шары" запускаются в преддверии более крупных конфликтов, когда хочется хотя-бы приблизительно знать, как будет реагировать на ту или иную провокацию противоположная сторона.Манойло также заметил, что сам конфликт закончился так же резко, как и начался, и обе стороны успокоились."Интересно, что сам по себе этот инцидент породил резкую реакцию по обе стороны границы. Но он так же быстро закончился, как и начался. Сегодня уже известно, что косовские власти отложили введение закона, который стал причиной резких действий. А президент Сербии поблагодарил свой генеральный штаб, военных и косовских сербов, за выдержку, которую они продемонстрировали. Обе стороны сдали назад", — сказал он.Он также напомнил, что подобные ситуации в истории уже возникали, например между Грузией и Южной Осетией: "Отчасти такая же провокация была в 2008, когда Грузия напала на Южную Осетию по настоятельной просьбе своих американских партнеров. Это был тоже тестовый вариант, посмотреть - отреагирует ли Россия, ограничится ли просто выражением протеста".

https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html

https://crimea.ria.ru/20220801/ekspert-nazval-otvetstvennykh-za-besporyadki-na-severe-kosovo-1124023838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

политика, в мире, мнения