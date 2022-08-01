https://crimea.ria.ru/20220801/situatsiya-na-balkanakh-mozhet-byt-proverkoy-na-prochnost-ot-nato--ekspert-1124026327.html
Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт
Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт
Обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T17:02
2022-08-01T17:02
2022-08-01T16:14
политика
в мире
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов."По одной из версий, внезапное решение косоваров никак не связано с происходящим в мире, в том числе с украинским кризисом. Просто они сейчас дозрели до этого решения и решили сделать ход конем. Но у них не получилось. Реакция была достаточно моментальной. Но если предположить, что это как-то связано с тем, что происходит в мире, то это был так называемый "пробный шар"", — предположил эксперт.Он пояснил, что таким образом Косово тестировало реакцию Сербии и ее готовность к вооруженному конфликту."Будут ли они готовы на решительные действия. Предпримут ли что-то, кроме заявлений, в адрес Косово. Приведут ли в боеготовность армию. Сдвинут ли какие-то контингенты к границе. Одним словом, насколько они готовы сегодня вступить в вооруженный конфликт, даже локальный. Посмотреть на реакцию и просчитать возможные действия. Что-то вроде разведки боем", — объяснил Манойло.Профессор подчеркнул, что обычно такие "пробные шары" запускаются в преддверии более крупных конфликтов, когда хочется хотя-бы приблизительно знать, как будет реагировать на ту или иную провокацию противоположная сторона.Манойло также заметил, что сам конфликт закончился так же резко, как и начался, и обе стороны успокоились."Интересно, что сам по себе этот инцидент породил резкую реакцию по обе стороны границы. Но он так же быстро закончился, как и начался. Сегодня уже известно, что косовские власти отложили введение закона, который стал причиной резких действий. А президент Сербии поблагодарил свой генеральный штаб, военных и косовских сербов, за выдержку, которую они продемонстрировали. Обе стороны сдали назад", — сказал он.Он также напомнил, что подобные ситуации в истории уже возникали, например между Грузией и Южной Осетией: "Отчасти такая же провокация была в 2008, когда Грузия напала на Южную Осетию по настоятельной просьбе своих американских партнеров. Это был тоже тестовый вариант, посмотреть - отреагирует ли Россия, ограничится ли просто выражением протеста".
https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html
https://crimea.ria.ru/20220801/ekspert-nazval-otvetstvennykh-za-besporyadki-na-severe-kosovo-1124023838.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
политика, в мире, мнения
Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт
НАТО могло спровоцировать косоваров на конфликт с Сербией — эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Обострение ситуации между Сербией и Косово могло быть вызвано подстреканием НАТО для того, чтобы проверить Сербию на прочность. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности. В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов.
"По одной из версий, внезапное решение косоваров никак не связано с происходящим в мире, в том числе с украинским кризисом. Просто они сейчас дозрели до этого решения и решили сделать ход конем. Но у них не получилось. Реакция была достаточно моментальной. Но если предположить, что это как-то связано с тем, что происходит в мире, то это был так называемый "пробный шар"", — предположил эксперт.
Он пояснил, что таким образом Косово тестировало реакцию Сербии и ее готовность к вооруженному конфликту.
"Будут ли они готовы на решительные действия. Предпримут ли что-то, кроме заявлений, в адрес Косово. Приведут ли в боеготовность армию. Сдвинут ли какие-то контингенты к границе. Одним словом, насколько они готовы сегодня вступить в вооруженный конфликт, даже локальный. Посмотреть на реакцию и просчитать возможные действия. Что-то вроде разведки боем", — объяснил Манойло.
Профессор подчеркнул, что обычно такие "пробные шары" запускаются в преддверии более крупных конфликтов, когда хочется хотя-бы приблизительно знать, как будет реагировать на ту или иную провокацию противоположная сторона.
"И если это такой случай, то это тревожный признак. Потому что косоварам незачем лезть на Сербию в одиночку, они послабее будут. Но если они чувствуют за собой военный потенциал, например того же НАТО, чьи базы находятся на территории Косово, то они могли получить настоятельную просьбу со стороны американских партнеров. Это уже признак того, что кто-то интересуется Сербией, ее независимостью и суверенитетом. Тогда, возможно это была проверка на прочность", — предположил доктор политических наук.
Манойло также заметил, что сам конфликт закончился так же резко, как и начался, и обе стороны успокоились.
"Интересно, что сам по себе этот инцидент породил резкую реакцию по обе стороны границы. Но он так же быстро закончился, как и начался. Сегодня уже известно, что косовские власти отложили введение закона, который стал причиной резких действий. А президент Сербии поблагодарил свой генеральный штаб, военных и косовских сербов, за выдержку, которую они продемонстрировали. Обе стороны сдали назад", — сказал он.
Он также напомнил, что подобные ситуации в истории уже возникали, например между Грузией и Южной Осетией: "Отчасти такая же провокация была в 2008, когда Грузия напала на Южную Осетию по настоятельной просьбе своих американских партнеров. Это был тоже тестовый вариант, посмотреть - отреагирует ли Россия, ограничится ли просто выражением протеста".