https://crimea.ria.ru/20220801/vlasti-kosovo-otsrochili-vvedenie-zapreta-na-serbskie-dokumenty-1124019069.html

Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы

Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы

Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами,... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T07:41

2022-08-01T07:41

2022-08-01T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сербскую прессу.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).Отмечается, что власти Косово пошли на такой шаг после переговоров с представителями США и ЕС.В воскресенье в Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу.Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html

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