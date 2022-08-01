https://crimea.ria.ru/20220801/vlasti-kosovo-otsrochili-vvedenie-zapreta-na-serbskie-dokumenty-1124019069.html
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы
Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами,... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T07:41
2022-08-01T07:41
2022-08-01T07:41
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124019050_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_e20da184ddbd155a10b15fc7565083a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сербскую прессу.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).Отмечается, что власти Косово пошли на такой шаг после переговоров с представителями США и ЕС.В воскресенье в Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу.Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124019050_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_077728355e960eeead06034b8df3070d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы
Власти Косово отложили запрет на сербские документы до 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сербскую прессу.
Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).
"Как сообщила администрация в Приштине, эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти Косово пошли на такой шаг после переговоров с представителями США и ЕС.
В воскресенье в Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу.
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".
В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.