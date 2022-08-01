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Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы
Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами,... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T07:41
2022-08-01T07:41
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сербскую прессу.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).Отмечается, что власти Косово пошли на такой шаг после переговоров с представителями США и ЕС.В воскресенье в Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу.Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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в мире, политика
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы

Власти Косово отложили запрет на сербские документы до 1 сентября

07:41 01.08.2022
 
© РИА Новости . Марко Кужавич / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Косово
Сотрудник полиции в Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Марко Кужавич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сербскую прессу.
Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).
"Как сообщила администрация в Приштине, эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти Косово пошли на такой шаг после переговоров с представителями США и ЕС.
В воскресенье в Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу.
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".
В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".
Ситуация на границе Сербии - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 21:52
Сирены и баррикады: что происходит в Косово
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
 
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