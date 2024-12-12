https://crimea.ria.ru/20241212/film-o-geroe-svo-iz-kryma-pokazhut-na-kinofestivale-most-1142571248.html

Фильм о герое СВО из Крыма покажут на кинофестивале "Мост"

Фильм о герое СВО из Крыма покажут на кинофестивале "Мост" - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Фильм о герое СВО из Крыма покажут на кинофестивале "Мост"

На кинофестивале "Мост" покажут документальные фильмы о жизни Крыма в составе России, а также мотивирующую картину о крымчанине-ветеране специальной военной... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T10:53

2024-12-12T10:53

2024-12-12T10:53

кино

арт-кластер "таврида"

крым

новости крыма

искусство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На кинофестивале "Мост" покажут документальные фильмы о жизни Крыма в составе России, а также мотивирующую картину о крымчанине-ветеране специальной военной операции, который лишился обеих ног в результате ранения. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида", на площадке которого пройдет фестиваль."Среди картин, которые представят на фестивале, – киноработы режиссеров RT.doc о Крыме и крымчанах. В ходе программы будет показан документальный фильм Дмитрия Хрусталева "Крым. Перерождение". В нем рассказывается о том, как изменилась жизнь на полуострове спустя 10 лет после возвращения в состав России", - говорится в сообщении.Автор ленты показывает современные дороги, новую энергосистему, многопрофильные медицинские центры, обновленные музеи, развитие виноделия и научные открытия, а также Крымский мост – как главный символ воссоединения.Также гости фестиваля увидят документальную картину режиссера Абаса Али-Заде "Фильм о железном человеке". Ее главный герой – крымчанин Илья Казаков, получивший тяжелейшее ранение в зоне специальной военной операции и лишившийся обеих ног.Кроме этого, гости увидят ожидаемую киноленту "Домовенок Кузя" Виктора Лакисова, которая откроет программу. Завершится фестиваль специальным показом фильма "Финист. Первый богатырь". На кинофестивале также покажут фильмы "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего, "Смотри на меня" режиссера Владимира Грамматикова и другие.Кинофестиваль "Мост" пройдет с 13 по 15 декабря на площадках новейшей и не имеющей аналогов "Юг.Кино" и творческих индустрий "Меганом" (проекты "Таврида.АРТ"). Программа показов отражает важные темы этого года: 100-летие киностудии "Мосфильм", 90 лет со дня рождения первого космонавта мира Юрия Гагарина, 150 лет со дня рождения Николая Рериха, 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, 10-летие воссоединения Крыма с Россией, Год семьи.Кинофестиваль объединит как молодые команды, так и опытных игроков российской киноиндустрии. Все вместе они подведут итоги года, обменяются опытом и новыми идеями. Кинопоказы будут дополнены мероприятиями разных форматов: яркими церемониями, автограф-сессиями, творческими встречами с почетными гостями, мастер-классами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистовБашаров и Стеклов в Крыму сыграют голливудского "Сыщика"Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, арт-кластер "таврида", крым, новости крыма, искусство