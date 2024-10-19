https://crimea.ria.ru/20241019/akter-vladimir-steklov-nam-nuzhny-frontovye-brigady-artistov-1141193107.html
Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов
Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов
В зону специальной военной операции должны ездить бригады артистов, как это было в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T07:39
2024-10-19T07:39
2024-10-19T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В зону специальной военной операции должны ездить бригады артистов, как это было в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил Народный артист России Владимир Стеклов, который приехал в Крым на гастроли.Сам Стеклов с коллективом регулярно бывает с выступлениями в зоне специальной военной операции и, пользуясь случаем, доставляет военным и гражданским гуманитарные грузы.При этом он отметил, что многие коллеги по цеху очень неоднозначно относились к его поездкам в Крым и в Донбасс."Они говорили "я в Крым не поеду". Почему? Потому что тогда было много кинопроектов, которые снимались на Украине, и они боялись, что им запретят въезд", - заметил актер.Самого Стеклова на Украине внесли в санкционный список из-за активной поддержки российских военнослужащих в зоне спецоперации. В 2017 году он был внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Республики Крым, вместе с Алексеем Булдаковым и Леонидом Куравлевым. По словам актера, для него никогда не стоял такой выбор – ехать или не ехать в российский Крым. Владимир Стеклов бывал на полуострове с гастролями неоднократно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в КрымБашаров и Стеклов в Крыму сыграют голливудского "Сыщика"Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, владимир стеклов, кино, донецкая народная республика (днр), искусство , мнения, помощь бойцам сво, новости крыма
Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов
В зоне СВО нужны бригады артистов для поднятия боевого духа - Стеклов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В зону специальной военной операции должны ездить бригады артистов, как это было в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил Народный артист России Владимир Стеклов, который приехал в Крым на гастроли.
"Тут далеко ходить за примером не надо. Мы говорим сейчас о Великой Отечественной войне, когда это было нормальным явлением. Когда фронтовые бригады ехали, у них была цель - поднять боевой дух воинам и мирному населению, которое тоже в немалой степени страдало в то время", - напомнил актер.
Сам Стеклов с коллективом регулярно бывает с выступлениями в зоне специальной военной операции и, пользуясь случаем, доставляет военным и гражданским гуманитарные грузы.
"Наши бригады когда уезжают туда, берут с собой гуманитарную помощь, которую собирают силами разных общественных и других организаций. Мы начали это делать еще в 2021 году, когда играли в Донецке и в Луганске", - рассказал Владимир Стеклов.
При этом он отметил, что многие коллеги по цеху очень неоднозначно относились к его поездкам в Крым и в Донбасс.
"Они говорили "я в Крым не поеду". Почему? Потому что тогда было много кинопроектов, которые снимались на Украине, и они боялись, что им запретят въезд", - заметил актер.
Самого Стеклова на Украине внесли в санкционный список из-за активной поддержки российских военнослужащих в зоне спецоперации. В 2017 году он был внесен в базу украинского сайта "Миротворец"
за посещение Республики Крым, вместе с Алексеем Булдаковым и Леонидом Куравлевым. По словам актера, для него никогда не стоял такой выбор
– ехать или не ехать в российский Крым. Владимир Стеклов бывал на полуострове с гастролями неоднократно.
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