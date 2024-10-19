https://crimea.ria.ru/20241019/akter-vladimir-steklov-nam-nuzhny-frontovye-brigady-artistov-1141193107.html

Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов

Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов

В зону специальной военной операции должны ездить бригады артистов, как это было в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T07:39

2024-10-19T07:39

2024-10-19T07:39

крым

симферополь

владимир стеклов

кино

донецкая народная республика (днр)

искусство

мнения

помощь бойцам сво

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В зону специальной военной операции должны ездить бригады артистов, как это было в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил Народный артист России Владимир Стеклов, который приехал в Крым на гастроли.Сам Стеклов с коллективом регулярно бывает с выступлениями в зоне специальной военной операции и, пользуясь случаем, доставляет военным и гражданским гуманитарные грузы.При этом он отметил, что многие коллеги по цеху очень неоднозначно относились к его поездкам в Крым и в Донбасс."Они говорили "я в Крым не поеду". Почему? Потому что тогда было много кинопроектов, которые снимались на Украине, и они боялись, что им запретят въезд", - заметил актер.Самого Стеклова на Украине внесли в санкционный список из-за активной поддержки российских военнослужащих в зоне спецоперации. В 2017 году он был внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Республики Крым, вместе с Алексеем Булдаковым и Леонидом Куравлевым. По словам актера, для него никогда не стоял такой выбор – ехать или не ехать в российский Крым. Владимир Стеклов бывал на полуострове с гастролями неоднократно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в КрымБашаров и Стеклов в Крыму сыграют голливудского "Сыщика"Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

крым

симферополь

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, владимир стеклов, кино, донецкая народная республика (днр), искусство , мнения, помощь бойцам сво, новости крыма