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Главное за день: 18 октября

Главное за день: 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Главное за день: 18 октября

Из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих. Президент России Владимир Путин оценил угрозу появления ядерного оружия на Украине и рассказал,... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T22:58

2024-10-18T22:58

2024-10-18T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих. Президент России Владимир Путин оценил угрозу появления ядерного оружия на Украине и рассказал, пойдет ли Москва на перемирие с Киевом. В Евросоюзе и НАТО без энтузиазма восприняли "план победы" Владимира Зеленского. Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского. У Киева есть возможности для создания "грязной бомбы" и они пытаются ее создать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.95 военных России вернулись из пленаВ результате переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 95 военнослужащих Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Столько же солдат ВСУ были переданы второй стороне.Российские бойцы находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается необходимая помощь и предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в военном ведомстве. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские ЭмиратыПутин оценил угрозу ядерной провокации УкраиныПрезидент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это "опасная провокация", и "любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации".Отвечая на вопрос, могут ли страны НАТО передать киевскому режиму свое ядерное оружие, президент РФ отметил, что такое действие "невозможно утаить".Также в ходе встречи Путин заверил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Глава государства также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Катастрофа с грузовым судном на СахалинеГрузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка. Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, при произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна. Идет поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно.Реакция на "план победы" Зеленского в ЕС и НАТО"План победы" Зеленского в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, "ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны".Глава минобороны Польши добавил, что этот план не решает проблему и "не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность".Суть секретной части "победного плана" ЗеленскогоСекретная часть "плана победы" Владимира Зеленского предусматривала передачу всех украинских ресурсов в управление Западу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что главное для Зеленского - получить оружие. Однако Запад помает неприемлемость предлагаемого киевским режимом сценария, поскольку "план победы" грозит очень большими потерями и сложностями для самого Запада.Киев пытается создать "грязную бомбу" – МедведевРазговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, для этого у Украины есть все возможности, в том числе сырье, технологии, специалисты. Для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен, добавил Медведев.

https://crimea.ria.ru/20241018/zelenskiy-pozhalovalsya-na-nespravedlivost-ssha-1141203124.html

https://crimea.ria.ru/20241018/instinkt-samosokhraneniya-otpravit-li-nato-svoikh-voennykh-na-pomosch-kievu-1141193649.html

https://crimea.ria.ru/20241018/briks-oboshel-v-ekonomike-strany-bolshoy-semerki---putin-1141183108.html

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