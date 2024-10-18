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Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского
Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского
Секретная часть "плана победы" Владимира Зеленского предусматривала передачу всех украинских ресурсов в управление Западу. Об этом заявил глава МИД России... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T15:55
2024-10-18T15:55
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
новости
украина
владимир зеленский
оружие
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ - 19 окт, РИА Новости Крым. Секретная часть "плана победы" Владимира Зеленского предусматривала передачу всех украинских ресурсов в управление Западу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания платформы "3+3" по Южному Кавказу."Зеленский в этих своих пунктах так завуалировано сказал про какую-то экономическую сторону вопроса. По утечкам, секретные приложения к этой части так называемого "плана победы" заключались в том, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление, в собственность своим западным хозяевам, тем самым, по сути дела, продав Украину", - заявил Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что главное для Зеленского - получить оружие. Однако Запад помает неприемлемость предлагаемого киевским режимом сценария, поскольку "план победы" грозит очень большими потерями и сложностями для самого Запада.Глава Киевского режима Зеленский в среду представил в Верховной Раде Украины так называемый "план победы". В частности, он содержит пункты о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, снятии ограничений Запада на удары по территории России и другие тезисы. Особенный акцент сделан на "стратегических ресурсах" на триллионы долларов, которые находятся "в недрах Украины": Киев предлагает Западу "совместно охранять и совместно использовать экономический потенциал" урана, титана, лития и графита.Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца", заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так называемый "План победы" Зеленского не может быть реализован, поскольку полностью зависит от Запада, который не пойдет на выполнение его самоубийственных пунктов, комментировал тему военный эксперт Александр Хроленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнениеПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинЗеленский рассказал Трампу о двух средствах для победы Украины
https://crimea.ria.ru/20241016/mid-rossii-plan-pobedy-zelenskogo---eto-plan-bedy-dlya-ukrainy-1141132621.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, украина, владимир зеленский, оружие, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского

Зеленский предлагает Западу купить Украину в обмен на продолжение войны - Лавров

15:55 18.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ - 19 окт, РИА Новости Крым. Секретная часть "плана победы" Владимира Зеленского предусматривала передачу всех украинских ресурсов в управление Западу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания платформы "3+3" по Южному Кавказу.
"Зеленский в этих своих пунктах так завуалировано сказал про какую-то экономическую сторону вопроса. По утечкам, секретные приложения к этой части так называемого "плана победы" заключались в том, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление, в собственность своим западным хозяевам, тем самым, по сути дела, продав Украину", - заявил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что главное для Зеленского - получить оружие. Однако Запад помает неприемлемость предлагаемого киевским режимом сценария, поскольку "план победы" грозит очень большими потерями и сложностями для самого Запада.
Глава Киевского режима Зеленский в среду представил в Верховной Раде Украины так называемый "план победы". В частности, он содержит пункты о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, снятии ограничений Запада на удары по территории России и другие тезисы. Особенный акцент сделан на "стратегических ресурсах" на триллионы долларов, которые находятся "в недрах Украины": Киев предлагает Западу "совместно охранять и совместно использовать экономический потенциал" урана, титана, лития и графита.
Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца", заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так называемый "План победы" Зеленского не может быть реализован, поскольку полностью зависит от Запада, который не пойдет на выполнение его самоубийственных пунктов, комментировал тему военный эксперт Александр Хроленко.
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