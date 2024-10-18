https://crimea.ria.ru/20241018/zhitelnitsu-kerchi-obvinyayut-v-ubiystve-muzha-1141192784.html

Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа

Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа

жительница Керчи обвиняется в убийстве супруга, ее заключили под стражу. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T16:55

2024-10-18T16:55

2024-10-18T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи обвиняется в убийстве супруга, ее заключили под стражу. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.По информации следствия, она уже дала признательные показания. При их проверке женщина на месте продемонстрировала, как совершила убийство."Следователю она пояснила, что на особо тяжкое преступление ее толкнули систематические оскорбления и угрозы расправы со стороны мужа", - уточняют в СК.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – "убийство". Проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судПоджог из ревности: крымчанку будут судить за повреждение дома сожителя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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