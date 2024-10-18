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Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа
Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа
жительница Керчи обвиняется в убийстве супруга, ее заключили под стражу. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T16:55
2024-10-18T16:55
2024-10-18T16:55
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи обвиняется в убийстве супруга, ее заключили под стражу. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.По информации следствия, она уже дала признательные показания. При их проверке женщина на месте продемонстрировала, как совершила убийство."Следователю она пояснила, что на особо тяжкое преступление ее толкнули систематические оскорбления и угрозы расправы со стороны мужа", - уточняют в СК.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – "убийство". Проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судПоджог из ревности: крымчанку будут судить за повреждение дома сожителя
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа
Жительницу Керчи арестовали по обвинению в убийстве мужа
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи обвиняется в убийстве супруга, ее заключили под стражу. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
"Установлено, что в ночь на 14 октября в своем частном доме женщина, дождавшись, когда супруг уснет, удушила его. Чтобы скрыть следы и отвести от себя подозрения, она вывезла тело мужа, оставив в заброшенном месте недалеко от дома", - говорится в сообщении Telegram-канале.
По информации следствия, она уже дала признательные показания. При их проверке женщина на месте продемонстрировала, как совершила убийство.
"Следователю она пояснила, что на особо тяжкое преступление ее толкнули систематические оскорбления и угрозы расправы со стороны мужа", - уточняют в СК.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – "убийство". Проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы.
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